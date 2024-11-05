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Этот простой овощ заменит хлеб в котлетах — и сделает их еще вкуснее

1:09
Еда

Многие добавляют хлеб в котлеты, чтобы сделать их пышными и сочными. Однако вкус хлеба может остаться заметным, и это не всем нравится. В этом случае на помощь приходят альтернативные ингредиенты, которые не только заменят хлеб, но и придадут котлетам особенный вкус и текстуру.

Этот простой овощ заменит хлеб в котлетах — и сделает их еще вкуснее
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Чем заменить хлеб в котлетах?

Картофель

Картофель — отличная замена хлебу, которая делает котлеты особенно вкусными и придает им идеальную текстуру. Этот ингредиент прекрасно сочетается с мясом и луком, подчеркивая естественные вкусовые качества блюда.

Кабачки

Если хочется получить максимально нежные котлеты, добавьте в фарш кабачки. Они придадут котлетам дополнительную сочность и сохранят их пышность. Кабачки обладают мягким вкусом, который не перебивает другие ингредиенты.

Другие овощи

Также можно попробовать добавлять в котлеты морковь, мякоть тыквы или измельченную капусту. Эти овощи придадут котлетам новые оттенки вкуса и удивят даже тех, кто привык к классическому рецепту.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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