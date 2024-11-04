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Хрустящая жареная картошка, как в ресторане: три необычных приема

1:02
Еда

Чтобы приготовить жареную картошку, которая вызовет зависть у всех, одних рецептов недостаточно — есть несколько секретов, которые сделают блюдо идеальным.

Хрустящая жареная картошка, как в ресторане: три необычных приема
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

Секреты приготовления

"Ванна" для картофеля

Для того чтобы картошка сохранила форму при жарке, ее нужно подержать в холодной воде около получаса. Это удалит лишний крахмал, после чего картофель следует обсушить бумажными полотенцами. Подготовка в "ванне" поможет картошке стать более хрустящей.

Панировка в муке

Мало кто знает, что пшеничная мука — секретный ингредиент для золотистой корочки. Обваляйте картофель в муке перед жаркой, и он приобретет аппетитный внешний вид. После панировки отправьте картофель на разогретую сковороду с маслом.

Специи

Идеальное сочетание для жареной картошки — куркума, паприка и розмарин. Эти пряности придают блюду аромат и цвет, как в ресторане, и делают его по-настоящему запоминающимся.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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