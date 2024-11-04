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Нужно ли добавлять в омлет молоко

0:49
Еда

Омлет — блюдо, которое многие готовят, следуя традициям, унаследованным от мам и бабушек. В большинстве случаев никто не задумывается, стоит ли добавлять молоко или можно обойтись без него. Давайте разберемся, действительно ли молоко необходимо.

Нужно ли добавлять в омлет молоко
Фото: commons.wikimedia.org by Valdavia, CC BY-SA 3.0

Молоко часто вводят для придания омлету пышной и нежной текстуры, но это распространенное заблуждение. На самом деле молоко не только не делает омлет воздушным, но и может ухудшить его консистенцию. Чтобы получить по-настоящему легкий и нежный омлет, от молока лучше отказаться.

Для придания сливочного вкуса рекомендуется добавить кусочек сливочного масла к растительному маслу. Такой прием сделает омлет пышным, мягким и невероятно вкусным.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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