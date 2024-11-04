Нужно ли добавлять в омлет молоко

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — блюдо, которое многие готовят, следуя традициям, унаследованным от мам и бабушек. В большинстве случаев никто не задумывается, стоит ли добавлять молоко или можно обойтись без него. Давайте разберемся, действительно ли молоко необходимо.

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Молоко часто вводят для придания омлету пышной и нежной текстуры, но это распространенное заблуждение. На самом деле молоко не только не делает омлет воздушным, но и может ухудшить его консистенцию. Чтобы получить по-настоящему легкий и нежный омлет, от молока лучше отказаться.

Для придания сливочного вкуса рекомендуется добавить кусочек сливочного масла к растительному маслу. Такой прием сделает омлет пышным, мягким и невероятно вкусным.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

