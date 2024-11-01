Лёгкий детский суп с фрикадельками: как спрятать лук, чтобы ребёнок не заметил

Один из самых популярных детских супов — это суп с фрикадельками. Он лёгкий, нежирный и очень вкусный, с маленькими мясными шариками, которые нравятся детям всех возрастов. Да и взрослым такой суп тоже по душе!
Готовится этот суп быстро, всего за 35 минут. А если ваш малыш не любит лук, можно натереть его на мелкой тёрке и добавить в фарш для фрикаделек. Так он останется незаметным, но сохранит все свои полезные свойства.
По желанию можно добавить немного мелкой вермишели за 5 минут до готовности. Она сделает суп более сытным. Для усиления вкуса лук и морковь можно предварительно слегка обжарить на растительном масле. Также суп можно готовить на курином бульоне, что придаст ему насыщенный аромат.
Если суп предназначен для совсем маленьких детей, перед подачей растолките картофель и фрикадельки вилкой, а морковь натрите на тёрке.
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.
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