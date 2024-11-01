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Лёгкий детский суп с фрикадельками: как спрятать лук, чтобы ребёнок не заметил

2:31
Еда

Один из самых популярных детских супов — это суп с фрикадельками. Он лёгкий, нежирный и очень вкусный, с маленькими мясными шариками, которые нравятся детям всех возрастов. Да и взрослым такой суп тоже по душе!

Лёгкий детский суп с фрикадельками: как спрятать лук, чтобы ребёнок не заметил
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Готовится этот суп быстро, всего за 35 минут. А если ваш малыш не любит лук, можно натереть его на мелкой тёрке и добавить в фарш для фрикаделек. Так он останется незаметным, но сохранит все свои полезные свойства.

Как приготовить суп с фрикадельками для детей

Ингредиенты

  • Куриный фарш — 250 г (или фарш из индейки)
  • Картофель — 120 г
  • Морковь — 100 г
  • Лук репчатый — 80 г
  • Вода — 1 л
  • Укроп — 3 веточки
  • Соль — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.

Пошаговый рецепт

  1. Подготовьте картофель. Очистите его и нарежьте средними кубиками. Положите в кастрюлю, залейте 1 литром холодной воды, добавьте соль и доведите до кипения. Варите картофель на среднем огне 5 минут.
  2. Добавьте морковь и лук. Очистите морковь, нарежьте её мелкими кубиками и добавьте в кастрюлю. Лук можно нарезать кубиками или натереть на мелкой тёрке, если ребёнок не любит варёный лук.
  3. Формируем фрикадельки. Из куриного фарша скатайте шарики размером с грецкий орех. Лучше делать это влажными руками — так фарш не будет прилипать. Соли фрикаделькам не требуется: они впитают соль из бульона при варке.
  4. Варим суп. Выложите фрикадельки в суп с помощью ложки и варите на среднем огне ещё 15 минут.
  5. Добавьте укроп и лавровый лист. Мелко нарежьте укроп и добавьте его в суп вместе с лавровым листом. Варите ещё 7-10 минут, чтобы суп стал ароматным.

По желанию можно добавить немного мелкой вермишели за 5 минут до готовности. Она сделает суп более сытным. Для усиления вкуса лук и морковь можно предварительно слегка обжарить на растительном масле. Также суп можно готовить на курином бульоне, что придаст ему насыщенный аромат.

Если суп предназначен для совсем маленьких детей, перед подачей растолките картофель и фрикадельки вилкой, а морковь натрите на тёрке.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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