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Как приготовить куриный суп с насыщенным вкусом и ароматом

Еда

Куриный суп — это простое и полезное блюдо, которое часто готовят для всей семьи. Однако у него есть свои секреты, позволяющие добиться насыщенного вкуса и аппетитного золотистого оттенка.

Как приготовить куриный суп с насыщенным вкусом и ароматом
Фото: flickr.com by ecooper99, CC BY 2.0

Как приготовить идеальный куриный суп

Добавляйте кости и лапки

Если вы хотите, чтобы суп был наваристым, используйте кости и лапки курицы. В отличие от грудки или голеней, они сделают бульон более насыщенным и дадут красивый золотистый цвет. После варки все лишнее можно удалить, оставив только бульон и кусочки мяса.

Используйте целую морковку и лук с шелухой

Чтобы придать супу яркий цвет и глубокий вкус, добавьте целую морковку и луковицу, сняв с нее только верхний слой шелухи. Такая хитрость придаст бульону золотистый оттенок.

Правильная пассеровка

Для настоящего аромата обжаривайте лук и морковь на сливочном масле, добавив немного сахара и любимые пряности или сухие травы. Такая пассеровка делает суп по-настоящему ароматным и вкусным.

Уточнения

Куриный суп — суп из курицы, сваренной на медленном огне в воде, как правило, с различными дополнениями: к бульону могут добавляться кусочки курицы, овощей, макаронные изделия (лапша), зерновые культуры, такие как рис или ячмень и другие ингредиенты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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