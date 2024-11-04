Как приготовить мягкую творожную запеканку: рецепт для мультиварки

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Запеканка по составу напоминает сырники, но готовится по-другому: вместо жарки используется запекание, благодаря чему блюдо получается особенно нежным.

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Это популярный десерт в регионах, где молочные продукты, особенно творог, доступны в изобилии.

Ингредиенты

Для запеканки вам потребуется:

600 граммов творога

150 граммов сливочного масла

4 куриных яйца

сок половинки лимона

3 столовые ложки муки и манки

пол чайной ложки соды

щепотка соли и ванильный сахар

изюм по желанию

Как приготовить

Подготовьте форму: растопите сливочное масло в подходящей миске в микроволновке на режиме «подогрев», равномерно распределите его по стенкам формы. Затем слейте излишки масла и посыпьте стенки манкой — это облегчит выемку запеканки после приготовления. Отделите белки от желтков: белки и желтки смешайте по отдельности с сахаром. Смешайте ингредиенты: взбейте творог и добавьте желтки, затем растопленное сливочное масло, лимонный сок, ванилин, муку и манную крупу. Соедините с белками: тщательно перемешайте получившуюся массу с оставшимися белками. Запеките: в мультиварке выберите режим «выпечка» и установите таймер на 45 минут. После выпекания не открывайте мультиварку сразу — оставьте запеканку на час, чтобы она остыла. Охладите и подавайте: поставьте запеканку в холодильник на ночь, чтобы утром насладиться нежным десертом.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

