Как приготовить мягкую творожную запеканку: рецепт для мультиварки

Запеканка по составу напоминает сырники, но готовится по-другому: вместо жарки используется запекание, благодаря чему блюдо получается особенно нежным.
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Это популярный десерт в регионах, где молочные продукты, особенно творог, доступны в изобилии.
Ингредиенты
Для запеканки вам потребуется:
600 граммов творога
150 граммов сливочного масла
4 куриных яйца
сок половинки лимона
3 столовые ложки муки и манки
пол чайной ложки соды
щепотка соли и ванильный сахар
изюм по желанию
Как приготовить
Подготовьте форму: растопите сливочное масло в подходящей миске в микроволновке на режиме «подогрев», равномерно распределите его по стенкам формы. Затем слейте излишки масла и посыпьте стенки манкой — это облегчит выемку запеканки после приготовления.
Отделите белки от желтков: белки и желтки смешайте по отдельности с сахаром.
Смешайте ингредиенты: взбейте творог и добавьте желтки, затем растопленное сливочное масло, лимонный сок, ванилин, муку и манную крупу.
Соедините с белками: тщательно перемешайте получившуюся массу с оставшимися белками.
Запеките: в мультиварке выберите режим «выпечка» и установите таймер на 45 минут. После выпекания не открывайте мультиварку сразу — оставьте запеканку на час, чтобы она остыла.
Охладите и подавайте: поставьте запеканку в холодильник на ночь, чтобы утром насладиться нежным десертом.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).