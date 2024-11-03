Почему борщ вместо красного получился оранжевым

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы борщ сохранил ярко-красный цвет и насыщенный вкус, важно учитывать несколько ключевых моментов в процессе его приготовления.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, CC BY-SA 3.0

Как избежать ошибок при варке борща

Не допускайте сильного кипения бульона

Варка бульона на сильном огне приведет к его помутнению, что неизбежно скажется на цвете борща. Старайтесь поддерживать лишь легкое бурление и снимайте пену с поверхности, чтобы бульон оставался прозрачным и светлым.

Не добавляйте свеклу в сыром виде

Если опустить сырую свеклу сразу в кастрюлю, она утратит свой яркий цвет, и борщ станет блеклым. Чтобы избежать этого, натрите свеклу на терке и обжарьте ее на растительном масле, но отдельно от лука и моркови. Такая подготовка свеклы поможет сохранить яркий оттенок.

Не забудьте о кислоте

Кислая среда помогает сохранить насыщенный цвет свеклы в борще. Для этого добавьте немного уксуса, лимонного сока или помидоров, но добавлять кислоту лучше всего, когда свекла почти готова. Это сохранит насыщенность цвета и подчеркнет вкус блюда.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

