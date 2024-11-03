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Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"

0:54
Еда

Для приготовления отличных маринованных огурцов не требуется сложных рецептов. Проверенный метод "3-6-9", которым поделилась опытный специалист, позволяет без труда создать хрустящие, в меру сладко-соленые огурцы.

Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Они прекрасно подходят как для самостоятельной закуски, так и для добавления в салаты, а рассол — настоящий деликатес, который можно пить с удовольствием.

Секрет метода в его простоте: "3-6-9" — это пропорции основных ингредиентов, так что запоминать сложные соотношения не нужно. На каждую порцию идет сначала соль (3 части), затем сахар (6 частей) и завершающий штрих — 9-процентный столовый уксус.

Этот маринад можно использовать не только для огурцов, но и для помидоров и даже для разнообразных овощных ассорти.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования. 

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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