Хотите идеальные маринованные огурцы? Просто запомните "3-6-9"

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления отличных маринованных огурцов не требуется сложных рецептов. Проверенный метод "3-6-9", которым поделилась опытный специалист, позволяет без труда создать хрустящие, в меру сладко-соленые огурцы.

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Они прекрасно подходят как для самостоятельной закуски, так и для добавления в салаты, а рассол — настоящий деликатес, который можно пить с удовольствием.

Секрет метода в его простоте: "3-6-9" — это пропорции основных ингредиентов, так что запоминать сложные соотношения не нужно. На каждую порцию идет сначала соль (3 части), затем сахар (6 частей) и завершающий штрих — 9-процентный столовый уксус.

Этот маринад можно использовать не только для огурцов, но и для помидоров и даже для разнообразных овощных ассорти.

Уточнения

Маринованные огурцы — овощные консервы, в состав которых обязательно входит уксусная кислота, обеспечивающая консервирующее действие в процессе маринования.

