Пряная груша в безалкогольном вине: фирменный рецепт бренд-шефа Антона Магдюка

Грушу чаще всего едят в сыром виде, но из неё можно приготовить и восхитительный десерт. Бренд-шеф ресторанов M2 Organic Антон Магдюк поделился с "АиФ" фирменным рецептом.
Для рецепта потребуется японское рисовое безалкогольное вино — его аромат превосходно сочетается с фруктовыми нотами груши. На одну грушу понадобится 150 мл вина.
Вино налить в вакуумный пакет, положить туда помытые груши, насыпать любимые пряности. Если есть су-вид, то варите груши в нём. Если нет — подойдут мультиварка или обычная духовка.
Возможен и другой способ: взять сотейник, налить туда вино, положить груши и пряности. В этом случае вина нужно побольше — оно должно полностью покрывать груши. Варить груши нужно на среднем огне 15-20 минут.
При подаче груши разрезать. Можно украсить их заварным кремом.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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