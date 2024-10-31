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Врач назвала самый полезный для здоровья способ приготовления картофеля

1:57
Еда

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух выделила самый полезный способ приготовления картофеля. По словам врача, вопреки распространённому мнению, картофель является низкокалорийным продуктом (не более 80 ккал), и представляет собой питательное блюдо, наполненное углеводами, витаминами и минералами. Об этом сообщает News.ru.

Врач назвала самый полезный для здоровья способ приготовления картофеля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Тем не менее стоит учитывать, что картофель содержит быстрые углеводы, которые обеспечивают временное ощущение сытости и энергии, поднимая сахар в крови. Поэтому этот продукт может представлять риск для людей с диабетом.

Крахмал составляет примерно 17% от общего состава картофеля, что делает его основным компонентом. Однако этот овощ также богат клетчаткой, белками, жирами, а также минералами, такими как калий, фосфор, магний и железо, а также витаминами группы В.

Способ приготовления картофеля значительно влияет на его полезные свойства. Врач подчёркивает, что самые здоровые методы готовки включают варку, запекание и приготовление на пару, а особенно полезен картофель, сваренный в кожуре. Напротив, пюре имеет менее питательную ценность, а жарка считается наиболее вредным способом приготовления.

"Если готовить картофель с кожурой, то в нём, помимо питательных веществ, будет и ценная для пищеварения клетчатка. Менее полезным вариантом считается картофельное пюре (за счёт добавления масла, молока, сливок или сметаны значительно увеличивается калорийность и содержание жиров в готовом блюде). При жарке на масле или приготовлении во фритюре повышается количество калорий и жиров, а также образуется потенциально канцерогенное вещество — акриламид", — подчеркнула Кашух.

Уточнения

Са́харный диабе́т  — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. 

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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