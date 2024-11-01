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Как приготовить домашний майонез: советы для густой консистенции

1:17
Еда

Майонез не всегда пользуется популярностью среди худеющих и тех, кто ведет здоровый образ жизни.

Как приготовить домашний майонез: советы для густой консистенции
Фото: commons.wikimedia.org by Jason Terk, CC BY 2.0

Однако если майонез не содержит стабилизаторов, красителей и других нежелательных добавок, он вполне может стать частью сбалансированного рациона. Его калорийность не выше, чем у растительного масла, которое часто используется в качестве заправки для салатов на диете.

Найти майонез без добавок сложно, поэтому стоит попробовать приготовить его дома. Некоторых может смущать менее густая консистенция домашнего соуса, но этот недостаток легко исправить.

Кулинары рекомендуют добавлять рассол, чтобы сделать домашний майонез более густым. Подойдет рассол от огурцов или жидкость из консервированного горошка.

Для приготовления майонеза на 500 мл масла потребуется 50 мл рассола, столовая ложка уксуса, горчицы и сахара, чайная ложка соли и одно яйцо.

Смешайте все ингредиенты в глубокой емкости и взбейте погружным блендером. Начинайте взбивание с самого дна, постепенно поднимая блендер вверх. Всего за несколько секунд смесь превратится в густую белую массу.

 

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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