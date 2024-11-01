Лайфхак для максимума сока из лимона: простой способ

Лимонный сок — один из самых востребованных ингредиентов в кулинарии. Кажется, что просто разрезать лимон и выжать сок легко, но часто часть сока все же остается в плоде. Если под рукой нет соковыжималки, стоит воспользоваться лайфхаком, который позволяет извлечь максимум сока без лишних усилий.
По совету экспертов, удобно использовать кулинарные щипцы. Зажмите половинку лимона мякотью вниз в щипцах и сильно надавите. Такой способ, по мнению опытных кулинаров, помогает извлечь весь сок и при этом не запачкать руки.
Чтобы добиться максимального результата, подготовьте лимон к выдавливанию: слегка "покатайте" его по столу, немного надавливая, или подогрейте в микроволновке на 20 секунд — это поможет выделению сока.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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