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Лайфхак для максимума сока из лимона: простой способ

0:51
Еда

Лимонный сок — один из самых востребованных ингредиентов в кулинарии. Кажется, что просто разрезать лимон и выжать сок легко, но часто часть сока все же остается в плоде. Если под рукой нет соковыжималки, стоит воспользоваться лайфхаком, который позволяет извлечь максимум сока без лишних усилий.

Лайфхак для максимума сока из лимона: простой способ
Фото: flickr.com by 16:9clue, CC BY 2.0

По совету экспертов, удобно использовать кулинарные щипцы. Зажмите половинку лимона мякотью вниз в щипцах и сильно надавите. Такой способ, по мнению опытных кулинаров, помогает извлечь весь сок и при этом не запачкать руки.

Чтобы добиться максимального результата, подготовьте лимон к выдавливанию: слегка "покатайте" его по столу, немного надавливая, или подогрейте в микроволновке на 20 секунд — это поможет выделению сока.

 

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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