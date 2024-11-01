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Рецепт заливного пирога с капустой: готовим просто и быстро

1:26
Еда

Заливные пироги — универсальная выпечка, которую легко приготовить с любой начинкой. Попробуйте сделать такой пирог с капустой и фаршем — получится вкусно и сытно.

Рецепт заливного пирога с капустой: готовим просто и быстро
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Для теста вам понадобятся мука, кефир, сметана, растительное масло, два яйца, разрыхлитель, немного сахара и щепотка соли. Для начинки используйте говяжий фарш, капусту, лук, немного томатной пасты, чеснок, растительное масло, кориандр и тмин.

Начните с приготовления начинки: обжарьте лук, затем добавьте фарш и специи. Через семь минут добавьте нашинкованную капусту, томатную пасту и сахар, тушите до испарения лишней жидкости. В конце добавьте чеснок и тщательно перемешайте.

Для теста смешайте все ингредиенты в большой миске, пока масса не станет похожей на сметану по консистенции.

Вылейте половину теста в жаропрочную форму, положите сверху начинку и залейте её оставшимся тестом. Выпекайте пирог при 180°C, и уже через час он будет готов.

Пропорции для теста: 260 г муки, 200 мл кефира и 200 г сметаны. В качестве замены мясу в начинке можно использовать отварные яйца — получится так же сытно и вкусно.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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