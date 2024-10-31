Какие супы помогают избавиться от лишних килограммов

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог Лиза Янг разобралась в вопросе, полезны ли супы для тех, кто стремится похудеть.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Мнения специалистов относительно супов расходятся. Некоторые считают, что "первое" блюдо излишне жирное, тогда как другие убеждены, что супы помогают в борьбе с лишними килограммами.

По словам доктора медицинских наук Лизы Янг, "вредными" можно назвать лишь калорийные и наваристые супы, такие как солянка или гороховый суп с копченостями. Напротив, легкие супы на прозрачном бульоне могут благотворно влиять на пищеварение.

Диетолог подчеркнула, что для тех, кто стремится к снижению веса, супы являются важной частью рациона. Они богаты белком, витаминами, минералами и клетчаткой. При этом порции легко контролировать, что снижает риск переедания.

Лиза Янг рекомендовала включать в рацион супы с обилием овощей и бобовых, а также нежирные белки в виде курицы, индейки, рыбы и тофу. Также важны специи — лимон, имбирь, черный перец и чеснок, которые способствуют жиросжиганию.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.



