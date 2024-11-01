Как выбрать говядину для стейков: советы по мраморированию и цвету

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Говядина богата белком, железом и витаминами группы В, из нее получаются вкусные и питательные блюда. Но как выбрать качественный продукт? Специалисты Роскачества рассказали, на что следует обратить внимание при покупке.

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Свежая говядина должна иметь красно-бордовый цвет и приятный запах. Если мясо имеет серый или коричневый оттенок, его лучше не покупать.

Важным показателем качества является "мраморирование" — равномерное распределение жировых прожилок. Чем более равномерны прожилки, тем сочнее и вкуснее получится стейк.

Оцените мягкость говядины, слегка нажав на нее пальцем. Если мясо упругое, его стоит покупать; если жесткое, лучше отказаться.

"Если говядина куплена в упаковке, оставьте ее в ней до использования. Если покупаете мясо в супермаркете, проверьте целостность упаковки", — советуют в Роскачестве.

Хранить говядину можно в холодильнике или морозильной камере. Лучше размещать мясо на отдельной полке, чтобы сок не попал на другие продукты. Также не рекомендуется размораживать мясо при комнатной температуре, чтобы избежать размножения бактерий.

Уточнения

Автоно́мная некомме́рческая организа́ция «Росси́йская систе́ма ка́чества» (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции «Знак качества».



