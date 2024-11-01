Пиво как источник витаминов и пребиотиков

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Минимальные дозы пива могут приносить пользу организму, считает нутрициолог Анна Рябова.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

При отсутствии медицинских противопоказаний пиво не стоит считать напитком, который нужно избегать. Оно содержит витамины группы В и С, пищевые волокна и пребиотики. Благодаря этим свойствам пиво может использоваться для детокс-терапии, улучшения кровообращения и даже для облегчения кашля, рассказала Рябова.

"При употреблении в небольших количествах пиво может оказывать положительное влияние на здоровье", — добавила эксперт.

Пиво также относится к "легкому" алкоголю и не отличается высокой калорийностью, а набранные от него калории несложно сжечь. Однако набор веса чаще провоцируют не само пиво, а соленые и жирные закуски, которые с ним подают. По возможности от таких закусок лучше отказаться.

Анна Рябова также подчеркнула, что полезные свойства проявляются только у пива, сваренного из качественного сырья. Но, несмотря на возможную пользу, не стоит считать пиво исключительно полезным продуктом — это все-таки алкоголь, употребление которого требует осознанного и умеренного подхода.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

