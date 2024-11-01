Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нижегородец рассказал, как реально работают коллекторы
Подготовка ежевики к зиме: как правильно обрезать и не допустить ошибок
Девушка в Красноярске выжила после падения с 6 этажа
Сексолог Кульгавчук рассказал, можно ли улучшить потенцию при помощи продуктов-афродизиаков
Эксперт рассказал, почему Турция не присоединилась к Западу
Собаку с финской антенной поймали рядом с Карелией
Российский военный рассказал, что в первые дни СВО оставалось 15 км до Киева
Московский фестиваль помощи бездомным животным
Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы

Пиво как источник витаминов и пребиотиков

1:16
Еда

Минимальные дозы пива могут приносить пользу организму, считает нутрициолог Анна Рябова.

Пиво как источник витаминов и пребиотиков
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

При отсутствии медицинских противопоказаний пиво не стоит считать напитком, который нужно избегать. Оно содержит витамины группы В и С, пищевые волокна и пребиотики. Благодаря этим свойствам пиво может использоваться для детокс-терапии, улучшения кровообращения и даже для облегчения кашля, рассказала Рябова.

"При употреблении в небольших количествах пиво может оказывать положительное влияние на здоровье", — добавила эксперт.

Пиво также относится к "легкому" алкоголю и не отличается высокой калорийностью, а набранные от него калории несложно сжечь. Однако набор веса чаще провоцируют не само пиво, а соленые и жирные закуски, которые с ним подают. По возможности от таких закусок лучше отказаться.

Анна Рябова также подчеркнула, что полезные свойства проявляются только у пива, сваренного из качественного сырья. Но, несмотря на возможную пользу, не стоит считать пиво исключительно полезным продуктом — это все-таки алкоголь, употребление которого требует осознанного и умеренного подхода.

Уточнения

Нутрициоло́гия или наука о питании — наука, направленная на изучение функциональных, метаболических, гигиенических и клинических аспектов взаимодействия питательных веществ и их влияние на организм человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила
Еда и рецепты
Как сделать квашеную капусту по-настоящему вкусной: три правила Аудио 
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Домашние животные
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Собаку с финской антенной поймали рядом с Карелией
Российский военный рассказал, что в первые дни СВО оставалось 15 км до Киева
Московский фестиваль помощи бездомным животным
Пиво как источник витаминов и пребиотиков
Ипотека для самозанятых: эксперт предупреждает о рисках и даёт советы
Татьяна Буланова рассказала о решившем стать рэпером 17-летнем сыне Никите
Секреты успешной уборки свёклы: когда и как собирать урожай
Пёс Кругетс из Нижнего Новгорода успешно сбросил 50 кг
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
В Сочи с 2025 года введут туристический налог: что изменится для отдыхающих?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.