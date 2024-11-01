Почему цельнозерновые макароны лучше для диетического питания

В магазинах можно встретить макароны из цельнозерновой муки, и специалисты ФГАНУ НИИХП (Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности) рассказали, чем они отличаются от других видов макарон.
Эксперты отметили, что такие макароны содержат больше пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов группы В, что делает их более полезными для здоровья.
Цельнозерновые макароны также богаты белком и сложными углеводами, обладают низким гликемическим индексом и невысокой энергетической ценностью, благодаря чему подходят для диетического питания.
Биотехнолог Татьяна Солнцева рекомендовала готовить цельнозерновые макароны до состояния альденте и сочетать их с томатами и шпинатом для получения вкусного и полезного блюда.
Цельнозерновая мука производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от так называемой белой муки, производящейся только из части зерна после удаления из него внешней оболочки и зародыша, путём очистки и шлифования.
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