Почему цельнозерновые макароны лучше для диетического питания

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

В магазинах можно встретить макароны из цельнозерновой муки, и специалисты ФГАНУ НИИХП (Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности) рассказали, чем они отличаются от других видов макарон.

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Эксперты отметили, что такие макароны содержат больше пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов группы В, что делает их более полезными для здоровья.

Цельнозерновые макароны также богаты белком и сложными углеводами, обладают низким гликемическим индексом и невысокой энергетической ценностью, благодаря чему подходят для диетического питания.

Биотехнолог Татьяна Солнцева рекомендовала готовить цельнозерновые макароны до состояния альденте и сочетать их с томатами и шпинатом для получения вкусного и полезного блюда.

Уточнения

Цельнозерновая мука производится из цельного зерна и содержит отруби, в отличие от так называемой белой муки, производящейся только из части зерна после удаления из него внешней оболочки и зародыша, путём очистки и шлифования.



