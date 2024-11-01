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Курица с лечо и картофелем: если вы закрыли на зиму лечо, вы сможете приготовить обед за 15 минут

0:57
Еда

Курица с лечо и картофелем — простое и вкусное блюдо, которое быстро готовится, и вместе с курицей можно сразу приготовить отличный гарнир. В качестве лечо можно использовать домашнее или магазинное, главное, чтобы в нем было достаточно помидоров и болгарского перца.

Курица с лечо и картофелем: если вы закрыли на зиму лечо, вы сможете приготовить обед за 15 минут
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 800 г картофеля,
  • 500 г куриного филе,
  • 380 г лечо,
  • 1 пучок свежего укропа,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте курицу небольшими кусочками и обжарьте на сильном огне до полуготовности примерно за 5-7 минут.
  2. Подготовьте картофель, нарежьте его крупными ломтиками.
  3. Добавьте в сковороду к курице лечо и картофель, тщательно перемешайте и накройте крышкой.
  4. Тушите блюдо на медленном огне около 20 минут.
  5. Подавайте, украсив измельченным укропом. Приятного аппетита!

Уточнения

Ле́чо (венг. lecsó) — классическое блюдо венгерской кухни, весьма распространённое в странах Европы.
 

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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