Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучшая трёхдверная классика для автолюбителей
Курица с лечо и картофелем: если вы закрыли на зиму лечо, вы сможете приготовить обед за 15 минут
Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики
Что такое пиклбол и как в него играть?
Как принять свою уникальность и не стесняться улыбки: шаги к уверенности и внутреннему спокойствию
Учёные нашли связь между сном и иммунной системой после инфаркта
Когда лишний вес связан с тревогой: как справиться без жёстких диет
Полярный медведь: почему он на самом деле не белый
Эко-методы: как вернуть жизнь в почву теплицы

Супчик на скорую руку: какие заготовки для приготовления первого можно закатать на зиму

1:12
Еда

Запасаться яркими вкусами и полезными ингредиентами для супов заранее — мудрое и удобное решение, которое помогает с лёгкостью подавать на стол разнообразные блюда. Многие хозяйки предпочитают создавать полуфабрикаты для супов заранее, чтобы в нужный момент просто достать и добавить их в блюдо и таким образом упростить процесс готовки.

Супчик на скорую руку: какие заготовки для приготовления первого можно закатать на зиму
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, CC BY 2.0

Чаще всего с этой целью используется зажарка из лука и моркови, но можно также расширить ассортимент замороженных заготовок, чтобы упростить процесс готовки в зимний период.

Суповые заготовки можно заморозить или законсервировать в банках — например, зимний салат из огурцов с перловкой станет полезным дополнением к рассольнику.

Также будет не лишним приготовить заранее заправку для борща, законсервировав свеклу и овощи в банках и добавив их в бульон с мясом и картофелем.

Лечо из кабачков, перца и помидоров также можно с успехом использовать для приготовления супов.

Ещё один вариант — зимний салат с капустой, помидорами и болгарским перцем будет отличным компонентом для солянки, щей и голубцов.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Почему нужно мыть автомобиль зимой, и как это правильно делать: важные нюансы
Авто
Почему нужно мыть автомобиль зимой, и как это правильно делать: важные нюансы Аудио 
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Садоводство, цветоводство
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Курица с лечо и картофелем: если вы закрыли на зиму лечо, вы сможете приготовить обед за 15 минут
Нехватка работников и оборудования: Набиуллина рассказала о проблемах роста российской экономики
Что такое пиклбол и как в него играть?
Как принять свою уникальность и не стесняться улыбки: шаги к уверенности и внутреннему спокойствию
Учёные нашли связь между сном и иммунной системой после инфаркта
Когда лишний вес связан с тревогой: как справиться без жёстких диет
Полярный медведь: почему он на самом деле не белый
Эко-методы: как вернуть жизнь в почву теплицы
Жители одного из штатов США построили новый мост из полуприцепов для проезда на своих авто
Стоимость авиаперелетов внутри страны зашкаливает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.