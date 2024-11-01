Супчик на скорую руку: какие заготовки для приготовления первого можно закатать на зиму

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Запасаться яркими вкусами и полезными ингредиентами для супов заранее — мудрое и удобное решение, которое помогает с лёгкостью подавать на стол разнообразные блюда. Многие хозяйки предпочитают создавать полуфабрикаты для супов заранее, чтобы в нужный момент просто достать и добавить их в блюдо и таким образом упростить процесс готовки.

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Чаще всего с этой целью используется зажарка из лука и моркови, но можно также расширить ассортимент замороженных заготовок, чтобы упростить процесс готовки в зимний период.

Суповые заготовки можно заморозить или законсервировать в банках — например, зимний салат из огурцов с перловкой станет полезным дополнением к рассольнику.

Также будет не лишним приготовить заранее заправку для борща, законсервировав свеклу и овощи в банках и добавив их в бульон с мясом и картофелем.

Лечо из кабачков, перца и помидоров также можно с успехом использовать для приготовления супов.

Ещё один вариант — зимний салат с капустой, помидорами и болгарским перцем будет отличным компонентом для солянки, щей и голубцов.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.



Полуфабрикат — изделие, полученное из сырья при первичной обработке и нуждающееся в дальнейших манипуляциях для превращения в полноценный продукт.



