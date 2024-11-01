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Индейка в томатно-сметанном соусе: простой и быстрый рецепт для тех, кому некогда готовить

1:19
Еда

Индейка в томатно-сметанном соусе — прекрасное сочетание, где кислинка помидоров и нежная сметана создают идеальный баланс вкуса. Это блюдо можно подавать с различными гарнирами, такими как гречка, рис или картофель.

Индейка в томатно-сметанном соусе: простой и быстрый рецепт для тех, кому некогда готовить
Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 500 г филе индейки,
  • 3 ст. л томатной пасты,
  • 2 ст. л сметаны,
  • 200 мл воды,
  • 1-2 веточки петрушки,
  • Растительное масло для обжаривания,
  • Перец чёрный молотый по вкусу,
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте филе индейки кубиками размером 2-3 см.
  2. Разогрейте растительное масло на сильном огне. Обжарьте индейку по 5 минут с каждой стороны до легкой корочки.
  3. В сковороде добавьте томатную пасту и сметану. Уменьшите огонь до среднего и аккуратно перемешайте.
  4. Доведите воду до кипения. Влейте кипяток в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте ингредиенты.
  5. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите индейку в томатно-сметанном соусе примерно 25-30 минут до готовности.
  6. Подавайте блюдо, посыпав рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых. 

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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