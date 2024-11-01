Индейка в томатно-сметанном соусе: простой и быстрый рецепт для тех, кому некогда готовить

Индейка в томатно-сметанном соусе — прекрасное сочетание, где кислинка помидоров и нежная сметана создают идеальный баланс вкуса. Это блюдо можно подавать с различными гарнирами, такими как гречка, рис или картофель.
Ингредиенты:
Приготовление:
Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.
Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.
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