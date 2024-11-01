Индейка в томатно-сметанном соусе: простой и быстрый рецепт для тех, кому некогда готовить

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Индейка в томатно-сметанном соусе — прекрасное сочетание, где кислинка помидоров и нежная сметана создают идеальный баланс вкуса. Это блюдо можно подавать с различными гарнирами, такими как гречка, рис или картофель.

Фото: commons.wikimedia.org by Doovele, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

500 г филе индейки,

3 ст. л томатной пасты,

2 ст. л сметаны,

200 мл воды,

1-2 веточки петрушки,

Растительное масло для обжаривания,

Перец чёрный молотый по вкусу,

Соль по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте филе индейки кубиками размером 2-3 см. Разогрейте растительное масло на сильном огне. Обжарьте индейку по 5 минут с каждой стороны до легкой корочки. В сковороде добавьте томатную пасту и сметану. Уменьшите огонь до среднего и аккуратно перемешайте. Доведите воду до кипения. Влейте кипяток в сковороду, посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте ингредиенты. Уменьшите огонь, накройте сковороду крышкой и тушите индейку в томатно-сметанном соусе примерно 25-30 минут до готовности. Подавайте блюдо, посыпав рубленой петрушкой. Приятного аппетита!

Уточнения

Инде́йка (самец — индю́к; Meleagris gallopavo (Linnaeus, 1758)) — крупная куриная птица Нового Света из рода индеек, семейства фазановых.



Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

