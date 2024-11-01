Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему ваши волосы сыпятся: что влияет на здоровье шевелюры
Столичный отдых: что нужно знать о бронировании на праздники
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова

Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?

1:25
Еда

Эксперты поделились советами о том, как можно заменить масло, сахар и рафинированную муку в домашней выпечке, чтобы сохранить вкус и одновременно уменьшить калорийность изделий.

Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?
Фото: flickr.com by Borya, CC BY-SA 2.0
  • По совету специалистов, исключение сахара можно компенсировать использованием безопасных натуральных подсластителей, таких как морковь, кабачок, свекольный порошок, продукты из яблок, винограда, тыквы и топинамбура. Также хорошо подойдут специи — корица, кардамон, шафран, которые придают выпечке утонченный вкус и являются источниками полезных веществ.
  • Вместо рафинированной муки рекомендуется выбирать цельнозерновые виды, например, полбяную, гречневую или амарантовую муку, чтобы сохранить ценные пищевые волокна и микроэлементы.
  • Часть яиц можно заменить на яичные белки, что поможет уменьшить жирность выпечки, но не повлияет на её вкус.
  • Сливочное масло и другие жиры, используемые при готовке теста, в небольших дозах не вредят здоровью, но их можно сочетать с яблочным пюре, йогуртом или творогом для легкости изделий.
  • Избегать калорийных добавок в выпечке также важно. Шоколад, глазурь, сухофрукты и орехи следует добавлять в умеренном количестве, чтобы не увеличивать калорийность изделий.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Новости спорта
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Еда и рецепты
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер Плохой английский Зеленского напомнил, как был не понят Саакашвили Любовь Степушова Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: Киев бросает на мясо уже авиаинженеров, ВС РФ вступили в Курахово
Почему кошки всегда находят дорогу домой
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Можно ли размножать клубнику делением старого куста
Последние материалы
Эффективное использование зеркал: расширяем пространство правильно
Siemens планирует выкупить ключевого поставщика автомобильного программного обеспечения в США
Германии предрекли массовое сокращение работников автопрома
Тренер СКА Ротенберг уверен, что Овечкин побьёт все рекорды, включая число голов Гретцки
Ненависть требует заботы: Джонни Депп простил Эмбер Хёрд
Модные оттенки осени: какие тени выбрать для стильного макияжа?
Чудо-паста из детства: рецепт и польза пасты Амосова
Найден способ продлить жизнь онкобольным курильщикам на два года
Четверть кода Google теперь создается искусственным интеллектом
Банк России опроверг слухи о покупке валютной биржи в Петербурге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.