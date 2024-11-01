Как сделать домашнюю выпечку менее калорийной?

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты поделились советами о том, как можно заменить масло, сахар и рафинированную муку в домашней выпечке, чтобы сохранить вкус и одновременно уменьшить калорийность изделий.

Фото: flickr.com by Borya, CC BY-SA 2.0

По совету специалистов, исключение сахара можно компенсировать использованием безопасных натуральных подсластителей, таких как морковь, кабачок, свекольный порошок, продукты из яблок, винограда, тыквы и топинамбура. Также хорошо подойдут специи — корица, кардамон, шафран, которые придают выпечке утонченный вкус и являются источниками полезных веществ.

Вместо рафинированной муки рекомендуется выбирать цельнозерновые виды, например, полбяную, гречневую или амарантовую муку, чтобы сохранить ценные пищевые волокна и микроэлементы.

Часть яиц можно заменить на яичные белки, что поможет уменьшить жирность выпечки, но не повлияет на её вкус.

Сливочное масло и другие жиры, используемые при готовке теста, в небольших дозах не вредят здоровью, но их можно сочетать с яблочным пюре, йогуртом или творогом для легкости изделий.

Избегать калорийных добавок в выпечке также важно. Шоколад, глазурь, сухофрукты и орехи следует добавлять в умеренном количестве, чтобы не увеличивать калорийность изделий.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.





Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

