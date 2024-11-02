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Чёрный изюм: суперфуд, о котором стоит знать

1:39
Еда

Чёрный изюм можно считать настоящим суперфудом. Эксперты выделяют несколько преимуществ этого сухофрукта, которые могут быть неочевидны.

Чёрный изюм: суперфуд, о котором стоит знать
Фото: commons.wikimedia.org by Bananenfalter, PDM

Профилактика анемии

Чёрный изюм богат железом, необходимым для формирования красных кровяных клеток. Регулярное употребление данного продукта способствует предотвращению анемии и нормализации уровня гемоглобина в крови.

Улучшение пищеварения

Содержимое клетчатки в изюме помогает улучшить усвоение пищи, способствует росту полезных кишечных бактерий и предотвращает вздутие живота после еды.

Поддержка сердечно-сосудистой системы

Благодаря высокому содержанию калия чёрный изюм расширяет сосуды, что улучшает кровообращение и снижает вероятность гипертонических кризов. Антиоксиданты, содержащиеся в нем, способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина и могут использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Замедление старения кожи

Антиоксиданты также помогают улучшить внешний вид кожи, уменьшая видимые признаки старения, такие как морщины и пигментные пятна. Это способствует сохранению сияющей и эластичной кожи за счет снижения окислительного стресса.

Энергетический перекус

Чёрный изюм содержит много натурального сахара, который медленно всасывается в кровь, что делает его отличным перекусом в течение дня, особенно в моменты усталости и недостатка энергии. Однако следует помнить о калорийности продукта, поэтому порции стоит контролировать.

Уточнения

Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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