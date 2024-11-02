Чёрный изюм: суперфуд, о котором стоит знать

Чёрный изюм можно считать настоящим суперфудом. Эксперты выделяют несколько преимуществ этого сухофрукта, которые могут быть неочевидны.
Чёрный изюм богат железом, необходимым для формирования красных кровяных клеток. Регулярное употребление данного продукта способствует предотвращению анемии и нормализации уровня гемоглобина в крови.
Содержимое клетчатки в изюме помогает улучшить усвоение пищи, способствует росту полезных кишечных бактерий и предотвращает вздутие живота после еды.
Благодаря высокому содержанию калия чёрный изюм расширяет сосуды, что улучшает кровообращение и снижает вероятность гипертонических кризов. Антиоксиданты, содержащиеся в нем, способствуют повышению уровня "хорошего" холестерина и могут использоваться для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Антиоксиданты также помогают улучшить внешний вид кожи, уменьшая видимые признаки старения, такие как морщины и пигментные пятна. Это способствует сохранению сияющей и эластичной кожи за счет снижения окислительного стресса.
Чёрный изюм содержит много натурального сахара, который медленно всасывается в кровь, что делает его отличным перекусом в течение дня, особенно в моменты усталости и недостатка энергии. Однако следует помнить о калорийности продукта, поэтому порции стоит контролировать.
Изюм (от тюрк. üzüm — виноград) — сушёные ягоды винограда.
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