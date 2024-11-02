Творог: полезный завтрак для похудения и укрепления иммунитета

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Творог идеально подходит для завтрака не только благодаря высокому содержанию белка и кальция, но и из-за множества других полезных свойств. Портал Times Now выделил причины, по которым рекомендуется включать этот продукт в ежедневное меню.

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Причины чаще есть творог

Улучшение пищеварения

Творог богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и нормализуют работу пищеварительной системы.

Повышение иммунитета

Благодаря пробиотикам, входящим в состав творога, этот продукт способствует укреплению иммунной системы и увеличивает выработку клеток, борющихся с инфекциями.

Укрепление костей и зубов

Творог содержит много кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей и зубов. Употребление творога с детства способствует формированию крепкого скелета.

Содействие потере веса

Творог низкокалориен, что делает его отличным вариантом для похудения. Он хорошо насыщает, что помогает избежать переедания.

Улучшение здоровья кожи

Регулярное употребление творога помогает поддерживать кожу увлажненной и сияющей, а также улучшает цвет лица.

Контроль артериального давления

В твороге много калия, который нормализует артериальное давление и поддерживает работу сердца и сосудов.

Регулирование уровня холестерина

Творог способствует снижению "плохого" холестерина и увеличению уровня "хорошего".

Подходит для людей с непереносимостью лактозы

Творог легче усваивается, чем молоко. При наличии непереносимости лактозы рекомендуется начинать с небольшой порции, чтобы избежать побочных эффектов.

Предотвращение инфекций

Регулярное употребление творога помогает восстановить баланс полезных бактерий в организме, предотвращая инфекции.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

