Творог: полезный завтрак для похудения и укрепления иммунитета

Творог идеально подходит для завтрака не только благодаря высокому содержанию белка и кальция, но и из-за множества других полезных свойств. Портал Times Now выделил причины, по которым рекомендуется включать этот продукт в ежедневное меню.
Творог богат пробиотиками, которые поддерживают здоровье кишечника и нормализуют работу пищеварительной системы.
Благодаря пробиотикам, входящим в состав творога, этот продукт способствует укреплению иммунной системы и увеличивает выработку клеток, борющихся с инфекциями.
Творог содержит много кальция и фосфора, необходимых для здоровья костей и зубов. Употребление творога с детства способствует формированию крепкого скелета.
Творог низкокалориен, что делает его отличным вариантом для похудения. Он хорошо насыщает, что помогает избежать переедания.
Регулярное употребление творога помогает поддерживать кожу увлажненной и сияющей, а также улучшает цвет лица.
В твороге много калия, который нормализует артериальное давление и поддерживает работу сердца и сосудов.
Творог способствует снижению "плохого" холестерина и увеличению уровня "хорошего".
Творог легче усваивается, чем молоко. При наличии непереносимости лактозы рекомендуется начинать с небольшой порции, чтобы избежать побочных эффектов.
Регулярное употребление творога помогает восстановить баланс полезных бактерий в организме, предотвращая инфекции.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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