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Похудение с пользой: топ-6 продуктов для эффективного снижения веса

Еда

Чтобы избавиться от лишних килограммов, не требуется голодать. Важно полноценно питаться, добавляя в рацион продукты, богатые белком и клетчаткой. При этом все необходимые ингредиенты можно легко найти в любом супермаркете или на рынке.

Похудение с пользой: топ-6 продуктов для эффективного снижения веса
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, PDM

6 простых продуктов, которые помогут быстрее похудеть

Авокадо уже заняло свое место на полках магазинов и стоит включить в меню. Этот плод содержит клетчатку и мононенасыщенные жиры, которые обеспечивают длительное чувство сытости.

Семена чиа также являются полезным продуктом. Они богаты белком, минералами и жирными кислотами омега-3. Эти семена помогают уменьшить чувство голода и регулируют аппетит.

Овес стоит добавить в рацион тем, кто хочет похудеть. Он хорошо насыщает и снижает риск развития ишемической болезни сердца, диабета второго типа и ожирения.

Бобовые, такие как фасоль, горох и чечевица, также богаты питательными веществами. Эти продукты можно использовать для приготовления разнообразных вкусных салатов, супов и основных блюд.

Куриные яйца способствуют увеличению выработки глюкагоноподобного пептида (GLP-1), который регулирует секрецию инсулина и уровень сахара в крови.

Не стоит забывать и об орехах. Несмотря на их калорийность, орехи являются источником белка и полезных жиров.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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