Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья

Брокколи и цветная капуста очень похожи друг на друга, и лишь различие в цвете позволяет их различать. На самом деле, оба овоща относятся к семейству крестоцветных. Нутрициолог Анастасия Лукашкина пояснила, в чем заключаются различия между цветной капустой и брокколи, а также дала рекомендации по их приготовлению.
Эти овощи отличаются не только цветом, но и вкусом: цветная капуста имеет более сладкий вкус, тогда как в брокколи присутствует легкая горчинка. По питательной ценности овощи схожи, однако в них содержатся разные количества одних и тех же веществ.
Брокколи более богата витаминами С и К, а цветная капуста содержит больше витамина В6. Оба овоща являются отличным источником клетчатки и фолиевой кислоты.
Регулярное употребление брокколи и цветной капусты способствует улучшению здоровья: они помогают предотвращать воспаления, укрепляют иммунную систему и способствуют нормализации работы гормональной системы и кишечника.
Для приготовления брокколи следует уделить внимание подготовке. Капусту можно есть сырой, предварительно тщательно промыв или замочив на 30-60 минут в воде с яблочным уксусом. При обработке брокколи рекомендуется выполнить следующие шаги:
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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