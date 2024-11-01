Брокколи и цветная капуста: готовим с пользой для здоровья

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Брокколи и цветная капуста очень похожи друг на друга, и лишь различие в цвете позволяет их различать. На самом деле, оба овоща относятся к семейству крестоцветных. Нутрициолог Анастасия Лукашкина пояснила, в чем заключаются различия между цветной капустой и брокколи, а также дала рекомендации по их приготовлению.

Фото: flickr.com by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Эти овощи отличаются не только цветом, но и вкусом: цветная капуста имеет более сладкий вкус, тогда как в брокколи присутствует легкая горчинка. По питательной ценности овощи схожи, однако в них содержатся разные количества одних и тех же веществ.

Брокколи более богата витаминами С и К, а цветная капуста содержит больше витамина В6. Оба овоща являются отличным источником клетчатки и фолиевой кислоты.

Регулярное употребление брокколи и цветной капусты способствует улучшению здоровья: они помогают предотвращать воспаления, укрепляют иммунную систему и способствуют нормализации работы гормональной системы и кишечника.

Для приготовления брокколи следует уделить внимание подготовке. Капусту можно есть сырой, предварительно тщательно промыв или замочив на 30-60 минут в воде с яблочным уксусом. При обработке брокколи рекомендуется выполнить следующие шаги:

Промыть брокколи. Замочить в воде комнатной температуры с добавлением соли и лимона на 10-15 минут. Слить воду и дать немного просохнуть. Вскипятить воду и опустить брокколи на 2-3 минуты. Достать брокколи и поместить в холодную чистую воду, чтобы остановить процесс приготовления.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

