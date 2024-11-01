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Переедание из-за видео: в чем опасность гаджетов во время еды

Еда

Стремительное развитие технологий позволяет людям оставаться на связи со смартфонами почти постоянно. Много внимания уделяется вреду от постоянного использования гаджетов, однако реже обсуждается влияние просмотра видео во время еды на пищеварение.

Переедание из-за видео: в чем опасность гаджетов во время еды
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Увлеченность сюжетом видео может приводить к потере контроля над процессом жевания, что приводит к недостаточному измельчению пищи. Это, в свою очередь, может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Невозможность сосредоточиться на процессе еды нарушает моторику кишечника и сфинктеров, отвечающих за продвижение пищи по пищеводу.

Также стоит отметить, что концентрация на видео отвлекает от наслаждения пищей, из-за чего теряется удовольствие от приема пищи. Даже визуальный аспект еды влияет на пищеварение: привлекательный вид и запах блюд способствуют выделению слюны и желудочных соков.

Кроме того, отвлечение на видео во время еды может привести к перееданию. Погружаясь в сюжет, человек не улавливает сигналы мозга о насыщении и продолжает есть, даже когда уже сыт.

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется откладывать устройства во время приема пищи. Также полезно есть за обеденным столом и избегать запивания еды водой.

Уточнения

Ви́део (от лат. video — смотрю, вижу) — электронная технология формирования, записи, обработки, передачи, хранения и воспроизведения подвижного изображения, основанная на принципах телевидения, а также аудиовизуальное произведение, записанное на физическом носителе (видеокассете, видеодиске и т. п.).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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