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Здоровое питание: оладьи на основе овощей

1:33
Еда

Приготовление оладий может варьироваться в зависимости от личных предпочтений: они могут готовиться на молоке, кефире или сметане, с дрожжами или без. Однако не все знают, что некоторые овощи могут стать отличной основой для этого блюда. Нутрициолог Оксана Николенко делится советами о том, как приготовить оладьи, которые принесут максимальную пользу организму.

Здоровое питание: оладьи на основе овощей
Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, CC BY 2.0

Кабачки часто используются в качестве основного ингредиента для оладий. Также можно готовить их на основе шпината, который не изменит вкус, но добавит полезные минералы. Эксперт рекомендует использовать цветную капусту, брокколи и морковь, так как эти овощи содержат много клетчатки, полезной для кишечника, которая сохраняется в процессе приготовления.

Считается, что наибольшую пользу могут принести оладьи из свеклы, так как в них сохраняются полезные элементы. В отличие от других видов оладий, свекольные остаются хорошим источником железа.

Для сохранения полезных свойств можно снизить температуру приготовления до 100 градусов Цельсия или менее. Это позволяет извлечь бета-каротин из брокколи и моркови, а также фолиевую кислоту из шпината. Запекание в духовке также является отличной альтернативой жарке.

Чтобы сделать оладьи еще более полезными, рекомендуется заменить белую муку на цельнозерновую, что обеспечит более длительное насыщение.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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