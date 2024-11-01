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Болгарский перец: красный, желтый или оранжевый — что выбрать

1:06
Еда

Болгарский перец — это не только вкусный, но и полезный продукт, который может похвастаться высоким содержанием питательных веществ. Нутрициолог Оксана Николенко отметила, что именно витамин C, содержащийся в этом овощe, способствует лучшему усвоению белка и железа. В 100 граммах болгарского перца содержится 300% суточной нормы витамина C, что делает его особенно ценным.

Болгарский перец: красный, желтый или оранжевый — что выбрать
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, PDM

Кроме того, болгарский перец богат каротином и витамином A, но у него есть и некоторые ограничения. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гастритом не рекомендуется его употребление.

Болгарский перец бывает разных цветов: красный, желтый и оранжевый. По словам эксперта, красный перец является рекордсменом по содержанию витамина C и других полезных микроэлементов, так как он созревает дольше всех и накапливает питательные вещества. Желтый и оранжевый перцы также полезны благодаря содержанию витамина A, бета-каротина и витамина C.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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