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В каких блюдах можно использовать солёные огурцы: идеи приготовления

1:07
Еда

Соус

Создайте неповторимый вкус, мелко нарезав соленые огурцы и смешав их с нарезанным кубиками луком, небольшим количеством горчицы и щепоткой уксуса. Этот соус хорошо сочетается с бургерами, хот-догами или курицей-гриль.

В каких блюдах можно использовать солёные огурцы: идеи приготовления
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Фаршированные яйца

Чтобы придать пикантный оттенок фаршированным яйцам, добавьте в смесь яичных желтков мелко нарезанные соленые огурцы и ложку сока от соленого огурца. 

Салат

Улучшите свой картофельный салат, добавив в него ломтики соленых огурцов. Соленый вкус дополняет сливочность картофеля и майонеза.

Пицца с солеными огурцами

Проявите творческий подход к начинке для пиццы. Тонко нарезанные соленые огурцы могут стать удивительным и вкусным дополнением к вашей пицце, особенно в сочетании с ветчиной или беконом.

Маринад

Используйте сок соленого огурца в качестве быстрого маринада для курицы или свинины. Кислотность может помочь смягчить мясо и придать ему аромат.

 

Уточнения

Солёные огурцы — блюдо, которое готовят из огурцов посредством соления с добавлением разнообразных специй.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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