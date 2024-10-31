Что можно приготовить из стручковой фасоли: идеи блюд

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Обжаренная стручковая фасоль

Нагрейте в сковороде немного растительного или сливочного масла, добавьте стручковую фасоль и готовьте ее, пока она не станет нежно-хрустящей. Вы можете приправить ее солью, перцем и чесноком для дополнительного аромата.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Жаркое из зеленой фасоли

Обжаривание стручковой фасоли с другими овощами, такими как болгарский перец, морковь и лук, может создать вкусное и красочное блюдо. Добавьте немного соевого соуса или вашего любимого соуса для жаркого для придания вкуса.

Салат из зеленой фасоли

Бланшируйте стручковую фасоль, пока она не станет ярко-зеленой и слегка нежной. Перемешайте ее с помидорами черри, нарезанным красным луком и легкой заправкой. Вы даже можете добавить немного сыра фета или поджаренного миндаля для дополнительной текстуры.

Запеченная стручковая фасоль

Выложите стручковую фасоль на противень, сбрызните ее оливковым маслом и приправьте солью, перцем и любыми другими желаемыми травами или специями. Запекайте в духовке, пока она не станет слегка хрустящей.

Запеканка из зеленой фасоли

Смешайте бланшированную стручковую фасоль со сливочно-грибным соусом и посыпьте хрустящим жареным луком. Выпекайте в духовке. Это классическое блюдо, которым многие наслаждаются во время праздников.

Суп из зеленой фасоли

Потушите стручковую фасоль с овощным или куриным бульоном вместе с другими овощами, такими как морковь, лук и картофель.

Смешайте все вместе до однородной массы, чтобы получился питательный суп.

Уточнения

Стручко́вая фасо́ль (французская фасоль) — недозрелые молодые плоды фасоли обыкновенной (Phaseolus vulgaris), незрелые или молодые стручки стручковой фасоли огненно-красной (Phaseolus coccineus), стручковой фасоли (Vigna unguiculata subsp. Sesquipedalis) и гиацинтовой фасоли (Lablab purpureus) используются аналогичным образом, которые употребляются в пищу.

