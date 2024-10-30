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В Роспотребнадзоре рассказали, какого майонеза не должно быть в холодильнике

2:03
Еда

При выборе майонеза важно обращать внимание на несколько факторов, чтобы купить качественный продукт. Несколько советов от представителей Роспотребнадзора передаёт "МК в Красноярске".

В Роспотребнадзоре рассказали, какого майонеза не должно быть в холодильнике
Фото: commons.wikimedia.org by Bezik, CC BY-SA 4.0
  1. Изучите состав майонеза: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Хороший майонез должен состоять из растительного масла, яиц, лимонной кислоты и соли. Избегайте продуктов с консервантами, Stabilizer, E330 и другими добавками.
  2. Осмотрите майонез на предмет крупинок и пузырьков. Их наличие может указывать на то, что продукт неправильно хранился или испорчен. Также будьте бдительны, если консистенция майонеза напоминает желе.
  3. Проверьте внешний вид майонеза, если продукт продаётся в прозрачной таре. Майонез не должен быть слишком жидким или слишком густым.
  4. Убедитесь, что майонез хранился при правильной температуре. Он должен находиться в холодильнике при температуре от 0°C до +18°C. Если майонез был заморожен для перевозки или хранения, это может привести к развитию патогенных микробов.
  5. Обратите внимание на дату изготовления и срок хранения майонеза. Продукт должен быть свежим и не подходить к концу срока годности.
  6. Выбирайте майонез известного бренда, который уже зарекомендовал себя на рынке. Это не гарантирует качество продукта, но снижает риск купить подделку или низкокачественный майонез.
  7. Если вы уже купили майонез, но сомневаетесь в его качестве, проверьте его дома. Майонез не должен расслаиваться: если в нем появилось масло, есть его не стоит. Также будьте бдительны, если майонез меняет цвет или запах.

При правильном выборе и хранении майонез может быть безопасным для здоровья. Но помните, что это не самый полезный соус, и его рекомендуется заменять сметаной или греческим йогуртом.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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