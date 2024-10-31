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Как жарка яиц может стать вредной для сердца и сосудов

1:16
Еда

Яйца — чрезвычайно полезный продукт, который можно и нужно включать в рацион ежедневно. Чаще всего их готовят на завтрак, но диетолог из Канады Энджел Лук предупреждает: неправильное приготовление яиц может увеличить риск онкологических заболеваний.

Как жарка яиц может стать вредной для сердца и сосудов
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Специалист объясняет, что при высоких температурах в яйцах могут образоваться оксистеролы — соединения, вызывающие воспаление в организме и способствующие утолщению артерий.

Оксистеролы начинают образовываться, если яйца подвергаются нагреванию выше 176°C. Обычная сковорода может нагреваться до 180°C, поэтому даже простая яичница с пережаренным желтком способна представлять угрозу для здоровья.

Согласно исследованиям, оксистеролы повышают риск развития рака толстой кишки на 22%, способствуют накоплению холестерина и негативно сказываются на здоровье сердца и сосудов.

«Высокая температура приготовления увеличивает вероятность появления оксистеролов в яйцах. Яйца считаются сильно пережаренными уже через пять минут после начала готовки на сильном огне», — сообщила Лук.

Уточнения

Оксистеролы (от холестерин, -ол) — биоактивные соединения, производные стероидов, подвергшиеся окислению. В основе строения оксистеролов — холестерин.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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