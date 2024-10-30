Когда черный чай становится вредным: мнение гастроэнтеролога

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Черный чай — напиток, который может быть весьма полезен, однако, как предупреждает гастроэнтеролог Ольга Евлашева, чрезмерное его употребление может причинить вред здоровью.

Фото: flickr.com by Liz Mc, CC BY 2.0

Этот чай является привычной частью рациона многих, но его, как и кофе, следует пить в умеренных количествах. Если превышать три-четыре чашки в день, можно столкнуться с такими побочными эффектами, как головные боли, головокружение, тревожность и проблемы со сном. Это связано с содержанием кофеина в напитке.

Врач уточнила, что в одной средней чашке черного чая содержится до 60 мг кофеина. Чем дольше чай заваривается, тем больше кофеина переходит в воду.

Безопасной нормой потребления кофеина считается 200 мг в сутки для большинства людей, но пить его в таком количестве лучше не позднее, чем за шесть часов до сна. Научные данные на этот счет неоднозначны, добавила Евлашева, но не стоит пренебрегать осторожностью.

Уточнения

Кофеи́н — алкалоид пуринового ряда, бесцветные или белые горькие кристаллы. Является психоактивным веществом, содержится в кофе, чае, мате, входит в состав энергетиков и многих прохладительных напитков. Также входит в состав аптечных препаратов.



