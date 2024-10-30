Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Археологи нашли 1000-летних стражей дверей в Камбодже
Как собрать рекордный урожай яблок: секреты успешных садоводов
ФАС потребовала от фармкомпаний 1,5 млрд рублей за нарушение конкуренции
Секреты кошек: как им удаётся найти дорогу домой
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Сбор семян помидоров: что нужно знать новичкам
Обновляем интерьер: простые шаги к красивому и комфортному дому
Ошибки, которые выдают непрофессионального парикмахера: на что обратить внимание?
Собчак пригласили на гроботерапию: клинический психолог оценила кардинальный способ лечения

Почему котлеты разваливаются: советы от опытного повара

Еда

Котлеты не всегда получаются идеально — иногда они начинают разваливаться прямо во время жарки. Шеф-повар поделился советами, как избежать этой проблемы.

Почему котлеты разваливаются: советы от опытного повара
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Если котлеты потеряли форму в процессе готовки, уже поздно что-то исправлять. Однако, проанализировав ошибки, в следующий раз можно приготовить идеальные мясные изделия.

Шеф-повар отметил, что многие стали отказываться от добавления яиц в фарш. Это не критично, но тогда для сцепления ингредиентов понадобится другой компонент, например, овощи, хлебный мякиш, творог или манка. Также рекомендуется смешивать разные виды фарша, например, свинину и курицу.

Повар также советует не лепить слишком крупные котлеты, так как из-за их объема они могут развалиться при переворачивании. Проблемы с формой также возникают, если выкладывать котлеты на недостаточно разогретую сковороду.

Уточнения

Котле́та в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Еда и рецепты
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес Аудио 
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Садоводство, цветоводство
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку Аудио 
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Наука и техника
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей Аудио 
Популярное
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей

Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.

2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
В США сообщили о стремительных потерях ВСУ под Курском
Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов Боевые машины на базе БМД-3. Расширение возможностей российской военной техники Дмитрий Плотников
Секреты длительной эксплуатации автомобиля
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Последние материалы
Ошибки, которые выдают непрофессионального парикмахера: на что обратить внимание?
Собчак пригласили на гроботерапию: клинический психолог оценила кардинальный способ лечения
Наблюдается рост туризма в Антарктиде
Учёные выявили, для кого неэффективно удаление бляшек из сосудов
Украина не достигла нужного уровня запасов газа к началу зимы
Петербургский "Зенит" может расстаться с двумя бразильцами
Рецепт, который превратит обычный куриный салат в настоящий шедевр
Разумная борьба с муравьями: гуманные способы защиты дачи
Еврочиновиники признались в тихой тоске по Трампу
Эксперты рассказали, как продлить срок службы батареи смартфона и избежать ненужного износа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.