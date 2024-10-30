Почему котлеты разваливаются: советы от опытного повара

Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты не всегда получаются идеально — иногда они начинают разваливаться прямо во время жарки. Шеф-повар поделился советами, как избежать этой проблемы.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Если котлеты потеряли форму в процессе готовки, уже поздно что-то исправлять. Однако, проанализировав ошибки, в следующий раз можно приготовить идеальные мясные изделия.

Шеф-повар отметил, что многие стали отказываться от добавления яиц в фарш. Это не критично, но тогда для сцепления ингредиентов понадобится другой компонент, например, овощи, хлебный мякиш, творог или манка. Также рекомендуется смешивать разные виды фарша, например, свинину и курицу.

Повар также советует не лепить слишком крупные котлеты, так как из-за их объема они могут развалиться при переворачивании. Проблемы с формой также возникают, если выкладывать котлеты на недостаточно разогретую сковороду.

Уточнения

Котле́та— в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.



