Вся польза в одной банке: чем полезна печень трески

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина называет печень трески настоящим "суперфудом" — и не случайно. Она пояснила, что этот продукт содержит омега-3 жирные кислоты в таком же количестве, как и сама рыба. Омега-3 помогает предотвратить атеросклероз, подавляя воспаление в организме и снижая риск хронических заболеваний.

Фото: openverse.org by wuestenigel, CC BY 2.0

Еще одно важное преимущество печени трески — содержание витамина D. Примерно 60% людей в мире страдают его дефицитом, особенно актуальна эта проблема для россиян в холодное время года.

Печень трески богата и витамином А, который важен для поддержания иммунитета и здоровья кожи, а также витаминами группы В, включая B12, необходимый для профилактики анемии.

Соломатина подчеркнула, что вся семья может получить комплекс полезных веществ из одной банки печени трески.

Уточнения

Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.



