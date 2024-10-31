Вся польза в одной банке: чем полезна печень трески

Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина называет печень трески настоящим "суперфудом" — и не случайно. Она пояснила, что этот продукт содержит омега-3 жирные кислоты в таком же количестве, как и сама рыба. Омега-3 помогает предотвратить атеросклероз, подавляя воспаление в организме и снижая риск хронических заболеваний.
Еще одно важное преимущество печени трески — содержание витамина D. Примерно 60% людей в мире страдают его дефицитом, особенно актуальна эта проблема для россиян в холодное время года.
Печень трески богата и витамином А, который важен для поддержания иммунитета и здоровья кожи, а также витаминами группы В, включая B12, необходимый для профилактики анемии.
Соломатина подчеркнула, что вся семья может получить комплекс полезных веществ из одной банки печени трески.
Суперпища или «суперфуд» (англ. superfood) — маркетинговый термин, обозначающий продукты питания, которые преподносятся рекламой как приносящие пользу здоровью в результате их особых свойств.
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Исследование подтвердило выдающиеся достижения древних полинезийских мореплавателей, сумевших достичь высоких широт в южной части Тихого океана.