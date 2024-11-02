Как превратить бананы в изысканный десерт для всей семьи

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Как приготовить изысканное лакомство из бананов к утреннему кофе или чаю всего за несколько минут? Это проще, чем кажется! Пока домочадцы просыпаются и собираются, вы можете создать банановое угощение — вкуснее и легче, чем пирожки.

Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся простые продукты:

50 г сахара

3 спелых банана

1/2 ч. л. соды

150 г муки

40 мл растительного масла

2 яйца

100 мл кефира

Процесс приготовления

Это лакомство из бананов готовится легко, но результат впечатляет!

В миске взбейте яйца с сахаром до однородности. Влейте кефир, убедившись, что он комнатной температуры (если нет — подогрейте в микроволновке буквально 30 секунд). Добавьте соду, её не нужно гасить — с этим справится кефир. Постепенно добавляйте муку небольшими порциями, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков. Нарежьте бананы ломтиками, обмакните их в тесто и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до появления золотистой корочки, поддерживая умеренный огонь.

Подавайте банановое лакомство горячим со сметаной или любимыми топингами. Наслаждайтесь вкусом в теплом виде!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

