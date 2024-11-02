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Как превратить бананы в изысканный десерт для всей семьи

1:22
Еда

Как приготовить изысканное лакомство из бананов к утреннему кофе или чаю всего за несколько минут? Это проще, чем кажется! Пока домочадцы просыпаются и собираются, вы можете создать банановое угощение — вкуснее и легче, чем пирожки.

Как превратить бананы в изысканный десерт для всей семьи
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся простые продукты:

  • 50 г сахара
  • 3 спелых банана
  • 1/2 ч. л. соды
  • 150 г муки
  • 40 мл растительного масла
  • 2 яйца
  • 100 мл кефира

Процесс приготовления

Это лакомство из бананов готовится легко, но результат впечатляет!

  1. В миске взбейте яйца с сахаром до однородности.
  2. Влейте кефир, убедившись, что он комнатной температуры (если нет — подогрейте в микроволновке буквально 30 секунд).
  3. Добавьте соду, её не нужно гасить — с этим справится кефир.
  4. Постепенно добавляйте муку небольшими порциями, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
  5. Нарежьте бананы ломтиками, обмакните их в тесто и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом до появления золотистой корочки, поддерживая умеренный огонь.

Подавайте банановое лакомство горячим со сметаной или любимыми топингами. Наслаждайтесь вкусом в теплом виде!

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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