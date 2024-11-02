Как готовить оладьи, чтобы они вышли пышными

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат свежих оладий, поданных к завтраку, способен разбудить даже самых заядлых сонь. Но у кулинаров нередко возникает вопрос: как сделать оладьи по-настоящему пышными и воздушными?

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Секреты приготовления пышных оладий

По словам специалиста, есть два способа добиться желаемого эффекта. Первый способ хорошо известен и заключается в добавлении в тесто небольшого количества соды.

Второй метод менее популярен, но тоже гарантирует отличный результат.

Для второго способа отделите белки от желтков и начните взбивать белки. Сначала взбейте до мягких пиков, затем добавьте сахар и ваниль, продолжайте взбивать до твердых пиков.

Осторожно введите белковую массу в тесто и аккуратно перемешайте — тесто наполнится мельчайшими пузырьками воздуха, что сделает оладьи невероятно пышными.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

