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Как готовить оладьи, чтобы они вышли пышными

0:55
Еда

Аромат свежих оладий, поданных к завтраку, способен разбудить даже самых заядлых сонь. Но у кулинаров нередко возникает вопрос: как сделать оладьи по-настоящему пышными и воздушными?

Как готовить оладьи, чтобы они вышли пышными
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Секреты приготовления пышных оладий

По словам специалиста, есть два способа добиться желаемого эффекта. Первый способ хорошо известен и заключается в добавлении в тесто небольшого количества соды.

Второй метод менее популярен, но тоже гарантирует отличный результат.

Для второго способа отделите белки от желтков и начните взбивать белки. Сначала взбейте до мягких пиков, затем добавьте сахар и ваниль, продолжайте взбивать до твердых пиков.

Осторожно введите белковую массу в тесто и аккуратно перемешайте — тесто наполнится мельчайшими пузырьками воздуха, что сделает оладьи невероятно пышными.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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