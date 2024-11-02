Как готовить оладьи, чтобы они вышли пышными

Аромат свежих оладий, поданных к завтраку, способен разбудить даже самых заядлых сонь. Но у кулинаров нередко возникает вопрос: как сделать оладьи по-настоящему пышными и воздушными?
Секреты приготовления пышных оладий
По словам специалиста, есть два способа добиться желаемого эффекта. Первый способ хорошо известен и заключается в добавлении в тесто небольшого количества соды.
Второй метод менее популярен, но тоже гарантирует отличный результат.
Для второго способа отделите белки от желтков и начните взбивать белки. Сначала взбейте до мягких пиков, затем добавьте сахар и ваниль, продолжайте взбивать до твердых пиков.
Осторожно введите белковую массу в тесто и аккуратно перемешайте — тесто наполнится мельчайшими пузырьками воздуха, что сделает оладьи невероятно пышными.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
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Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".