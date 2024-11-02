Что добавить в котлетный фарш, чтобы сэкономить мясо

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда бывает, что из большого количества фарша получается не так много котлет, как хотелось бы. Однако опытные хозяйки знают, как увеличить количество котлет даже из 200 граммов мяса. Вот несколько секретов, которые помогут сделать порцию больше и сохранить вкус.

Фото: Hamburg steak by pelican from Tokyo, Japan, CC BY-SA 2.0

Секреты увеличения объема котлет

Добавьте больше хлеба

Хлеб обычно добавляют для пышности и сочности, но можно увеличить его количество, чтобы сделать котлет больше. Да, вкус станет менее мясным, но котлеты будут нежными и мягкими.

Репчатый лук

Лук добавляет котлетам сочность и аромат. Чтобы вкус лука не был слишком заметен, предварительно обжарьте его на сливочном масле. Это придаст фаршу насыщенный вкус и сделает котлеты ароматными.

Тертый картофель

Картофель делает котлеты сочными и пышными. Его можно использовать вместо яиц, и котлеты не развалятся, оставаясь при этом вкусными и сытными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса птицы) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

