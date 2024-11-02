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Как приготовить сытный и недорогой салат из соленых огурцов

1:08
Еда

Иногда кажется, что вкусный салат не обойдется без дорогих ингредиентов, таких как креветки, ананасы, авокадо или кедровые орехи. Но на самом деле можно приготовить отличный салат и с доступными продуктами.

Как приготовить сытный и недорогой салат из соленых огурцов
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Ингредиенты для недорогого салата

  • Три огурца (подойдут как соленые, так и маринованные)
  • Две столовые ложки кукурузы
  • Один зубчик чеснока
  • Три отварных картофелины
  • Столовая ложка лимонного сока
  • Три столовые ложки нерафинированного растительного масла
  • Половина чайной ложки острой горчицы
  • Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

  1. Нарежьте огурцы небольшими кусочками и выложите в салатник. Добавьте нарезанный отварной картофель, стараясь, чтобы все ингредиенты были примерно одинакового размера.
  2. Всыпьте кукурузу и добавьте измельченный чеснок, перемешайте салат.
  3. Для заправки смешайте растительное масло с лимонным соком и горчицей. Влейте заправку в салат, перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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