Как приготовить сытный и недорогой салат из соленых огурцов

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда кажется, что вкусный салат не обойдется без дорогих ингредиентов, таких как креветки, ананасы, авокадо или кедровые орехи. Но на самом деле можно приготовить отличный салат и с доступными продуктами.

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Ингредиенты для недорогого салата

Три огурца (подойдут как соленые, так и маринованные)

Две столовые ложки кукурузы

Один зубчик чеснока

Три отварных картофелины

Столовая ложка лимонного сока

Три столовые ложки нерафинированного растительного масла

Половина чайной ложки острой горчицы

Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

Нарежьте огурцы небольшими кусочками и выложите в салатник. Добавьте нарезанный отварной картофель, стараясь, чтобы все ингредиенты были примерно одинакового размера. Всыпьте кукурузу и добавьте измельченный чеснок, перемешайте салат. Для заправки смешайте растительное масло с лимонным соком и горчицей. Влейте заправку в салат, перемешайте. При необходимости добавьте соль и перец по вкусу.