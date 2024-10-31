Роспотребнадзор предупреждает: как выбрать безопасный майонез

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — соус, который не всегда легко заменить на более полезные аналоги, как сметану или греческий йогурт. Однако если без него не обойтись, важно выбрать качественный продукт.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Эксперты Роспотребнадзора в Красноярском крае советуют обращать внимание на детали. Во-первых, изучите состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Также полезно оценить внешний вид продукта, если он продается в прозрачной упаковке.

Если вы приобрели майонез, доверившись бренду или совету продавца, проверьте его дома. В качественном продукте не должно быть крупинок — это свидетельствует о неправильном хранении. Откажитесь от соуса, если в нем много пузырьков или консистенция напоминает желе.

Появление масла в майонезе — признак того, что эмульсия расслоилась из-за перепадов температуры. Это может быть следствием замораживания и последующего размораживания продукта, что приводит к размножению вредных микробов.

Майонез нужно хранить при температуре от 0 до +18 °C, и дома ему место только в холодильнике.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.



