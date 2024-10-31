Роспотребнадзор предупреждает: как выбрать безопасный майонез

Майонез — соус, который не всегда легко заменить на более полезные аналоги, как сметану или греческий йогурт. Однако если без него не обойтись, важно выбрать качественный продукт.
Эксперты Роспотребнадзора в Красноярском крае советуют обращать внимание на детали. Во-первых, изучите состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Также полезно оценить внешний вид продукта, если он продается в прозрачной упаковке.
Если вы приобрели майонез, доверившись бренду или совету продавца, проверьте его дома. В качественном продукте не должно быть крупинок — это свидетельствует о неправильном хранении. Откажитесь от соуса, если в нем много пузырьков или консистенция напоминает желе.
Появление масла в майонезе — признак того, что эмульсия расслоилась из-за перепадов температуры. Это может быть следствием замораживания и последующего размораживания продукта, что приводит к размножению вредных микробов.
Майонез нужно хранить при температуре от 0 до +18 °C, и дома ему место только в холодильнике.
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