Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моргенштерн* расстался с Лизой Василенко после слов о настоящей любви
Новые ограничения на автокредиты: что ждёт российский авторынок
Красивый сад без долгих ожиданий: самые быстрорастущие деревья для сада
Евгений Петросян впервые выйдет на сцену Comedy Club
Как сократить визиты к косметологу: ваш домашний бьюти-арсенал
Кошка и собака в одном доме: что нужно знать перед знакомством
Отец Хейли Бибер дал редкий комментарий о семейной жизни дочери с Джастином Бибером после рождения сына
Улучшите свою память и внимание тремя эффективными упражнениями
Как выбрать лучшее место в самолёте: простые рекомендации

Роспотребнадзор предупреждает: как выбрать безопасный майонез

1:09
Еда

Майонез — соус, который не всегда легко заменить на более полезные аналоги, как сметану или греческий йогурт. Однако если без него не обойтись, важно выбрать качественный продукт.

Роспотребнадзор предупреждает: как выбрать безопасный майонез
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Эксперты Роспотребнадзора в Красноярском крае советуют обращать внимание на детали. Во-первых, изучите состав: чем меньше ингредиентов, тем лучше. Также полезно оценить внешний вид продукта, если он продается в прозрачной упаковке.

Если вы приобрели майонез, доверившись бренду или совету продавца, проверьте его дома. В качественном продукте не должно быть крупинок — это свидетельствует о неправильном хранении. Откажитесь от соуса, если в нем много пузырьков или консистенция напоминает желе.

Появление масла в майонезе — признак того, что эмульсия расслоилась из-за перепадов температуры. Это может быть следствием замораживания и последующего размораживания продукта, что приводит к размножению вредных микробов.

Майонез нужно хранить при температуре от 0 до +18 °C, и дома ему место только в холодильнике.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams
Военные новости
В США высказались об оставшихся у ВСУ танках Abrams Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Популярное
Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза

Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.

Хурма: полезный осенний фрукт или потенциальная угроза
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
2000 км до Антарктиды: археологи нашли следы древних мореплавателей
Эксперты назвали три самые умные породы кошек
В России создали устойчивые к холоду аккумуляторы нового поколения
Хеллоуин. Праздник, который уводит Россию от Бога Дмитрий Плотников Санду и Стояногло ведут Молдавию в Евросоюз. В чём разница позиций? Любовь Степушова Почему России нужно развивать Каспийскую военную флотилию  Виктор Пахомов
Как посадить гладиолусы: секреты, которые стоит знать
Как добиться рельефного пресса после 50: эффективные советы
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Проверенные методы борьбы с кротами: что действительно помогает
Последние материалы
Власти Антальи предложили ввести туристический налог
На Кубани мужчина три года держал в сарае тигрицу, издеваясь над ней
Хью Грант впервые объяснил, почему решил дать одной из дочерей имя Опасность
Как убрать жир с боков после 45 лет
Сергей Лазарев показал свою маму в день её рождения: я всегда рядом
Россия сделала неожиданный шаг, наказав Google за удаление аккаунтов в YouTube
Лукашенко: генералы ВСУ просили меня связаться с Путиным, чтобы остановить войну
Почему важна регулярная промывка двигателя — советы автосервиса
Куриные яйца могут снова подорожать минимум на 10 процентов
Психолог Вероника Степанова рассказала об иске от Светланы Бондарчук: что так задело?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.