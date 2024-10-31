Как приготовить полезную выпечку без ущерба для вкуса

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя выпечка всегда пробуждает аппетит: аромат свежих пирожков, мягкого хлеба или воздушного бисквита — это сложно игнорировать. Тем не менее, эксперты по питанию предупреждают, что для сохранения фигуры такие угощения стоит готовить с умом.

Фото: commons.wikimedia.org by Shani Evenstein (שני אבנשטיין), CC BY-SA 4.0

Специалисты Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности, поделились полезными советами, как уменьшить калорийность выпечки, не жертвуя вкусом.

Для начала можно сократить количество сахара, заменив его натуральными подсластителями или сладкими овощными и фруктовыми добавками, такими как морковь, кабачок, свекольный порошок, яблоки, виноград, тыква или топинамбур. Также специи, такие как корица, кардамон и шафран, придадут выпечке глубину вкуса и добавят полезных веществ.

Муку высшего сорта можно заменить на цельнозерновые варианты — полбяную, гречневую или амарантовую, которые богаты пищевыми волокнами и микроэлементами.

Снизить жирность поможет частичная замена целых яиц на белки, что не отразится на вкусе готового изделия. А для большего баланса жиров в рецепте сливочное масло можно смешивать с яблочным пюре, йогуртом или творогом, добавляя выпечке легкости.

Чтобы избежать лишних калорий, специалисты также советуют умеренно добавлять такие ингредиенты, как шоколад, глазурь, сухофрукты и орехи, чтобы любимая выпечка оставалась полезной.

Уточнения

Ингредиент Ингредиент (кулинария) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.

