Уменьшаем слезы при нарезке лука: простые лайфхаки

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук — невероятно полезный овощ и важный компонент множества блюд, но почти всем знакомо ощущение, когда слезы текут при его нарезке.

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Виновник слез — лакриматор, особое вещество, которое выделяется при повреждении луковицы. Это соединение распадается до серной кислоты, и именно она раздражает слизистую глаз.

Полностью избежать слез при нарезке лука сложно, но есть несколько проверенных методов, которые помогут уменьшить их.

Во-первых, перед тем как начать резать лук, поместите его в холодильник. Холод уменьшает количество серных молекул, вызывающих слезы.

Для нарезки лучше использовать острый нож и защитные очки. Поставьте рядом вентилятор, направив его так, чтобы поток воздуха уходил от вас в сторону.

"Несмотря на то, что в очках вы будете выглядеть так, будто собрались на лыжную прогулку или готовитесь к заплыву, они надежно защитят глаза", — заметил автор кулинарных книг Гарольд Макги.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



