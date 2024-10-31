Уменьшаем слезы при нарезке лука: простые лайфхаки

Лук — невероятно полезный овощ и важный компонент множества блюд, но почти всем знакомо ощущение, когда слезы текут при его нарезке.
Виновник слез — лакриматор, особое вещество, которое выделяется при повреждении луковицы. Это соединение распадается до серной кислоты, и именно она раздражает слизистую глаз.
Полностью избежать слез при нарезке лука сложно, но есть несколько проверенных методов, которые помогут уменьшить их.
Во-первых, перед тем как начать резать лук, поместите его в холодильник. Холод уменьшает количество серных молекул, вызывающих слезы.
Для нарезки лучше использовать острый нож и защитные очки. Поставьте рядом вентилятор, направив его так, чтобы поток воздуха уходил от вас в сторону.
"Несмотря на то, что в очках вы будете выглядеть так, будто собрались на лыжную прогулку или готовитесь к заплыву, они надежно защитят глаза", — заметил автор кулинарных книг Гарольд Макги.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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