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Забудьте о вредном майонезе: полезный яблочный рецепт

1:07
Еда

Майонез часто исключают из рациона из-за его высокой калорийности и возможного вреда, но немногие знают, что можно приготовить полезный и вкусный соус самостоятельно. Попробуйте сделать домашний майонез из яблок — он сохранит нежный вкус и не принесет лишних калорий.

Забудьте о вредном майонезе: полезный яблочный рецепт
Фото: Freepik by freepik, PDM

Ингредиенты для майонеза из яблок

  • Яблоки (примерно 300 г)
  • Стакан качественного нерафинированного масла
  • Столовая ложка горчицы
  • Половина столовой ложки лимонного сока
  • Куркума, соль и перец по вкусу

Процесс приготовления

Сначала вымойте и высушите яблоки, затем запеките их в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. После этого очистите яблоки и измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте к яблочному пюре горчицу, лимонный сок, соль и специи, тщательно перемешайте. Влейте масло и взбивайте смесь блендером до однородного состояния.

Храните домашний майонез из яблок в холодильнике — он останется свежим до недели.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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