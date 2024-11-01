Забудьте о вредном майонезе: полезный яблочный рецепт

Майонез часто исключают из рациона из-за его высокой калорийности и возможного вреда, но немногие знают, что можно приготовить полезный и вкусный соус самостоятельно. Попробуйте сделать домашний майонез из яблок — он сохранит нежный вкус и не принесет лишних калорий.
Ингредиенты для майонеза из яблок
Процесс приготовления
Сначала вымойте и высушите яблоки, затем запеките их в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. После этого очистите яблоки и измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте к яблочному пюре горчицу, лимонный сок, соль и специи, тщательно перемешайте. Влейте масло и взбивайте смесь блендером до однородного состояния.
Храните домашний майонез из яблок в холодильнике — он останется свежим до недели.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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