Забудьте о вредном майонезе: полезный яблочный рецепт

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез часто исключают из рациона из-за его высокой калорийности и возможного вреда, но немногие знают, что можно приготовить полезный и вкусный соус самостоятельно. Попробуйте сделать домашний майонез из яблок — он сохранит нежный вкус и не принесет лишних калорий.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Ингредиенты для майонеза из яблок

Яблоки (примерно 300 г)

Стакан качественного нерафинированного масла

Столовая ложка горчицы

Половина столовой ложки лимонного сока

Куркума, соль и перец по вкусу

Процесс приготовления

Сначала вымойте и высушите яблоки, затем запеките их в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут. После этого очистите яблоки и измельчите в пюре с помощью блендера. Добавьте к яблочному пюре горчицу, лимонный сок, соль и специи, тщательно перемешайте. Влейте масло и взбивайте смесь блендером до однородного состояния.

Храните домашний майонез из яблок в холодильнике — он останется свежим до недели.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

