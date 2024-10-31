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Простое питание для долголетия: что оставили нам советские диетологи

1:26
Еда

Советская "система столов", разработанная врачом Мануилом Певзнером и его командой, заслуживает восхищения, уверена диетолог Полина Журавлева.

Простое питание для долголетия: что оставили нам советские диетологи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Эти лечебные диеты до сих пор активно применяются в медицинских учреждениях и подходят пациентам с хроническими заболеваниями, такими как язва, диабет, подагра, туберкулез и болезни почек.

В отличие от разделения на "полезные" и "вредные" продукты, "система столов" направлена на учет индивидуальных потребностей организма, чтобы поддержать здоровье и ускорить выздоровление, напомнила Журавлева.

Среди неоспоримых преимуществ этой системы — регулярность питания (не менее четырех приемов пищи в день), добавила специалист. Рацион каждого "стола" включает доступные натуральные продукты, исключает красители, консерванты, алкоголь, газированные напитки и острую пищу.

В советское время питание было сбалансированным и натуральным, основу которого составляли сезонные овощи. Однако ощущался дефицит разнообразия, с чем сегодня помогает справляться изобилие на полках магазинов. При этом современный рынок, к сожалению, переполнен ультрапереработанными продуктами, заметила Журавлева.

Эксперт посоветовала рассмотреть "систему столов" для похудения и оздоровления, предварительно проконсультировавшись с врачом.

 

Уточнения

 Рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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