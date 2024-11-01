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Как спасти пересоленную рыбу

1:02
Еда

Многие предпочитают солить рыбу дома, так как блюдо получается вкуснее и полезнее. Однако иногда мы можем столкнуться с пересоленной рыбой – это случается из-за ошибок в рецепте или при добавлении соли "на глаз". Но даже пересоленную рыбу можно спасти.

Как спасти пересоленную рыбу
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Способы "спасения" пересоленной рыбы

Молоко

Этот способ считается одним из самых надежных, но требует большого количества молока. Положите рыбу в емкость и залейте молоком, поставьте в холодильник на полтора часа. Затем замените молоко на свежее и повторите процедуру еще дважды. Перед подачей промойте рыбу водой.

Черный чай

Нестандартный, но эффективный способ. Заварите крепкий черный чай и охладите его до комнатной температуры. Замочите рыбу в чае на пять часов, затем промойте и попробуйте. Если вкус все еще слишком соленый, можно повторить процедуру. Во время замачивания держите рыбу в холодильнике.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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