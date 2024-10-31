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Быстро и сытно: салат, который спасет, когда нет времени

1:01
Еда

Салаты нередко считают дополнением к основным блюдам, но на самом деле, если приготовить их из питательных ингредиентов, они могут заменить полноценный обед или ужин.

Быстро и сытно: салат, который спасет, когда нет времени
Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Эксперты поделились простым и сытным рецептом салата, который отлично выручит, когда совсем нет времени на готовку. Основные ингредиенты блюда легко доступны и часто найдутся на любой кухне.

Чтобы приготовить салат, понадобятся говядина (можно заменить на индейку или курицу), белокочанная капуста, морковь, плавленый сыр, майонез, соль и перец.

Мясо нужно отварить и нарезать тонкими полосками, капусту — нашинковать, а морковь и сыр натереть на терке. Затем все ингредиенты соединяются в одной миске, приправляются, заправляются майонезом и тщательно перемешиваются.

Этот салат можно включить в еженедельное меню, подавать на праздничный стол или быстро приготовить к приходу гостей.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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