Быстро и сытно: салат, который спасет, когда нет времени

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Салаты нередко считают дополнением к основным блюдам, но на самом деле, если приготовить их из питательных ингредиентов, они могут заменить полноценный обед или ужин.

Фото: flickr.com by City Foodsters, CC BY 2.0

Эксперты поделились простым и сытным рецептом салата, который отлично выручит, когда совсем нет времени на готовку. Основные ингредиенты блюда легко доступны и часто найдутся на любой кухне.

Чтобы приготовить салат, понадобятся говядина (можно заменить на индейку или курицу), белокочанная капуста, морковь, плавленый сыр, майонез, соль и перец.

Мясо нужно отварить и нарезать тонкими полосками, капусту — нашинковать, а морковь и сыр натереть на терке. Затем все ингредиенты соединяются в одной миске, приправляются, заправляются майонезом и тщательно перемешиваются.

Этот салат можно включить в еженедельное меню, подавать на праздничный стол или быстро приготовить к приходу гостей.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.



