Быстро и сытно: салат, который спасет, когда нет времени

Салаты нередко считают дополнением к основным блюдам, но на самом деле, если приготовить их из питательных ингредиентов, они могут заменить полноценный обед или ужин.
Эксперты поделились простым и сытным рецептом салата, который отлично выручит, когда совсем нет времени на готовку. Основные ингредиенты блюда легко доступны и часто найдутся на любой кухне.
Чтобы приготовить салат, понадобятся говядина (можно заменить на индейку или курицу), белокочанная капуста, морковь, плавленый сыр, майонез, соль и перец.
Мясо нужно отварить и нарезать тонкими полосками, капусту — нашинковать, а морковь и сыр натереть на терке. Затем все ингредиенты соединяются в одной миске, приправляются, заправляются майонезом и тщательно перемешиваются.
Этот салат можно включить в еженедельное меню, подавать на праздничный стол или быстро приготовить к приходу гостей.
У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью. Ужин — как один из приёмов пищи, так и сама еда, приготовленная на вечер.
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