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Готовим пельмени без ошибок — советы для идеальной текстуры и вкуса

1:36
Еда

Сварить пельмени — задача несложная, но и здесь есть тонкости, которые помогут избежать ошибок. Если неправильно подойти к процессу, пельмени могут слипнуться, прилипнуть ко дну кастрюли или потерять форму.

Готовим пельмени без ошибок — советы для идеальной текстуры и вкуса
Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Что понадобится для варки пельменей

  • Кастрюля с широким дном — это поможет избежать слипания пельменей.
  • Шумовка для удобного извлечения.
  • Соль, черный перец горошком, лавровый лист и другие специи по вкусу.
  • Зелень для украшения.
  • Сливочное масло для придания вкуса.
  • Сметана, кетчуп или другие соусы по желанию.

Этапы приготовления

  1. Подготовка воды. Разморозка пельменей перед варкой не требуется. Для 500 г пельменей налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, чтобы они свободно плавали и не слипались.
  2. Добавление специй. В воду добавьте соль, лавровый лист, перец горошком и другие специи, чтобы придать аромату. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения.
  3. Варка пельменей. В кипящую воду аккуратно опустите пельмени небольшими порциями, чтобы они не слипались, и периодически помешивайте, чтобы избежать прилипания ко дну.
  4. Время варки. Когда пельмени всплывут, убавьте огонь и продолжайте варить, помешивая, еще 5-7 минут.
  5. Подача. С помощью шумовки достаньте пельмени, добавьте сливочное масло, посыпьте зеленью и подавайте с любимыми соусами.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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