Готовим пельмени без ошибок — советы для идеальной текстуры и вкуса

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Сварить пельмени — задача несложная, но и здесь есть тонкости, которые помогут избежать ошибок. Если неправильно подойти к процессу, пельмени могут слипнуться, прилипнуть ко дну кастрюли или потерять форму.

Фото: freepik.com by mdjaff, PDM

Что понадобится для варки пельменей

Кастрюля с широким дном — это поможет избежать слипания пельменей.

Шумовка для удобного извлечения.

Соль, черный перец горошком, лавровый лист и другие специи по вкусу.

Зелень для украшения.

Сливочное масло для придания вкуса.

Сметана, кетчуп или другие соусы по желанию.

Этапы приготовления

Подготовка воды. Разморозка пельменей перед варкой не требуется. Для 500 г пельменей налейте в кастрюлю 1,5 литра воды, чтобы они свободно плавали и не слипались. Добавление специй. В воду добавьте соль, лавровый лист, перец горошком и другие специи, чтобы придать аромату. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения. Варка пельменей. В кипящую воду аккуратно опустите пельмени небольшими порциями, чтобы они не слипались, и периодически помешивайте, чтобы избежать прилипания ко дну. Время варки. Когда пельмени всплывут, убавьте огонь и продолжайте варить, помешивая, еще 5-7 минут. Подача. С помощью шумовки достаньте пельмени, добавьте сливочное масло, посыпьте зеленью и подавайте с любимыми соусами.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь "хлебное ухо") — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

