Как приготовить картофельное пюре без капли молока

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие хозяйки не представляют, как можно приготовить картофельное пюре без молока. Однако есть несколько отличных альтернатив, которые придадут блюду насыщенный вкус и нежную текстуру.

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Сметана вместо молока

Сметана — идеальный заменитель молока, добавляющий кремовость и богатый вкус. Для приготовления потребуется около 50-100 г сметаны. Добавьте в нее немного сливочного масла и горячий картофельный отвар, чтобы получить нужную консистенцию, а затем влейте в пюре и тщательно перемешайте.

Сливки для мягкого вкуса

Сливки придают пюре нежную текстуру и сливочный вкус. Используйте 100-150 мл сливок, предварительно разбавив их горячим картофельным отваром, чтобы они лучше смешались с картошкой.

Бульон как альтернатива

Овощной или мясной бульон может стать отличной заменой молоку, добавляя новые вкусовые оттенки и аромат. Вливайте горячий бульон постепенно, пока пюре не достигнет нужной консистенции.

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (фр. Purée) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

