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Рецепт морковного десерта: удивите гостей необычным вкусом

1:18
Еда

Морковь — невероятно полезный корнеплод, но редко используется как самостоятельный ингредиент. Чаще всего хозяйки добавляют ее в супы, салаты, консервации или при запекании мяса и рыбы. Однако этот корнеплод может стать основой для вкусного и нежного десерта.

Рецепт морковного десерта: удивите гостей необычным вкусом
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Для морковного десерта понадобятся:

  • Морковь — 250 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Мука — 80 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Сливочное масло — 10 г
  • Растительное масло — 30 мл
  • Щепотка соли

Как приготовить десерт:

  1. Очистите морковь, натрите её на мелкой терке.
  2. Добавьте яйца и растительное масло, хорошо перемешайте.
  3. В отдельной миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Перемешайте ингредиенты.
  4. Соедините морковную смесь с сухими ингредиентами и замесите однородное тесто
  5. Подготовьте форму для выпечки, смажьте её сливочным маслом. Перелейте тесто в форму и распределите ровным слоем.
  6. Выпекайте десерт в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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