Рецепт морковного десерта: удивите гостей необычным вкусом

Морковь — невероятно полезный корнеплод, но редко используется как самостоятельный ингредиент. Чаще всего хозяйки добавляют ее в супы, салаты, консервации или при запекании мяса и рыбы. Однако этот корнеплод может стать основой для вкусного и нежного десерта.
Для морковного десерта понадобятся:
Как приготовить десерт:
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).
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