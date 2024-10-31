Рецепт морковного десерта: удивите гостей необычным вкусом

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Морковь — невероятно полезный корнеплод, но редко используется как самостоятельный ингредиент. Чаще всего хозяйки добавляют ее в супы, салаты, консервации или при запекании мяса и рыбы. Однако этот корнеплод может стать основой для вкусного и нежного десерта.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Для морковного десерта понадобятся:

Морковь — 250 г

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Мука — 80 г

Разрыхлитель — 10 г

Сливочное масло — 10 г

Растительное масло — 30 мл

Щепотка соли

Как приготовить десерт:

Очистите морковь, натрите её на мелкой терке. Добавьте яйца и растительное масло, хорошо перемешайте. В отдельной миске просейте муку, добавьте сахар, соль и разрыхлитель. Перемешайте ингредиенты. Соедините морковную смесь с сухими ингредиентами и замесите однородное тесто Подготовьте форму для выпечки, смажьте её сливочным маслом. Перелейте тесто в форму и распределите ровным слоем. Выпекайте десерт в разогретой до 180 °C духовке 30-40 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — "убирать со стола") — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

