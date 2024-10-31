Зимняя заготовка с баклажанами: вкусный рецепт на каждый день

3:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощные зимние салаты в банках — это настоящая находка, особенно в период дефицита витаминов. Такие заготовки не только полезны, но и способны привнести атмосферу праздника в семейный обед. Салаты могут храниться до 5 лет, если соблюсти все этапы приготовления, включая термическую обработку.

Фото: commons.wikimedia.org by Chaojoker, CC BY-SA 3.0

Салат из баклажанов, помидоров и перцев

Этот салат — излюбленный вариант для всех, кто обожает сочетание баклажанов и перцев.

Ингредиенты:

Томаты — 5 кг

Сладкий перец — 3 кг

Баклажаны — 2 кг (можно использовать разные сорта)

Морковь — 1 кг

Репчатый лук — 3-4 средние головки

Чеснок — 2-3 головки

Базилик — 20 г

Растительное масло — 100 мл

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Черный молотый перец — 1 ч. л. (или 2 острых перца)

Уксус 9% — 1 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление:

Промойте баклажаны, томаты и морковь. Измельчите томаты и морковь на мясорубке, то же самое проделайте с луком, чесноком и базиликом. Перелейте измельченные овощи в кастрюлю, доведите до кипения, добавьте соль, сахар, лавровый лист и растительное масло, затем варите на медленном огне. Нарежьте баклажаны полукольцами и замочите в подсоленной воде на 15-20 минут, затем промойте. Перец очистите от семян и нарежьте кусочками. Добавьте баклажаны и перец в томатный соус и варите 20-25 минут, добавьте уксус за 5 минут до конца варки. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Салат из баклажанов без перцев

Этот салат можно приготовить без добавления сладкого перца, заменив его дополнительным количеством баклажанов. Процесс приготовления аналогичен, а закрутку можно хранить 4-5 лет при соблюдении стерильности.

Салат из баклажанов без помидоров

Этот вариант особенно понравится гурманам: баклажаны, морковь, лук, чеснок и острый перец без помидоров создают пикантное сочетание.

Ингредиенты:

Баклажаны, лук, сладкий и острый перец, чеснок, морковь — по 10 штук каждого

Лавровый лист — 10 шт.

Растительное масло — 100 мл

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Уксус 6% — 2 ст. л.

Приготовление:

Нарежьте овощи кольцами, уложите слоями в кастрюлю, чередуя с лавровым листом, солью и сахаром, оставьте под гнетом на 2 часа. Добавьте масло, доведите до кипения, варите 30 минут, затем добавьте уксус и разложите по банкам.

Стерилизация банок с салатом

Банки можно стерилизовать в кастрюле с водой, накрыв крышками и выдерживая 15-20 минут после закипания воды. Для этого дно кастрюли застилают полотенцем, чтобы банки не лопнули. После стерилизации банки закатывают и хранят в прохладном месте.

Альтернативный способ хранения без стерилизации

Для сокращения времени можно добавить 1 ч. л. порошка ацетилсалициловой кислоты, что позволит хранить салат до 2-3 лет. Однако стерилизованные банки сохраняют вкус и качество заготовки дольше — до 4 лет.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ.

