Зимняя заготовка с баклажанами: вкусный рецепт на каждый день

Овощные зимние салаты в банках — это настоящая находка, особенно в период дефицита витаминов. Такие заготовки не только полезны, но и способны привнести атмосферу праздника в семейный обед. Салаты могут храниться до 5 лет, если соблюсти все этапы приготовления, включая термическую обработку.
Этот салат — излюбленный вариант для всех, кто обожает сочетание баклажанов и перцев.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот салат можно приготовить без добавления сладкого перца, заменив его дополнительным количеством баклажанов. Процесс приготовления аналогичен, а закрутку можно хранить 4-5 лет при соблюдении стерильности.
Этот вариант особенно понравится гурманам: баклажаны, морковь, лук, чеснок и острый перец без помидоров создают пикантное сочетание.
Ингредиенты:
Приготовление:
Банки можно стерилизовать в кастрюле с водой, накрыв крышками и выдерживая 15-20 минут после закипания воды. Для этого дно кастрюли застилают полотенцем, чтобы банки не лопнули. После стерилизации банки закатывают и хранят в прохладном месте.
Для сокращения времени можно добавить 1 ч. л. порошка ацетилсалициловой кислоты, что позволит хранить салат до 2-3 лет. Однако стерилизованные банки сохраняют вкус и качество заготовки дольше — до 4 лет.
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ.
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